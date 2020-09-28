【世界‧品味‧創意@iM網欄】疫情浮動處之泰然 為新店們做好準備

這段期間，疫情浮動，我們一直要處之泰然，不能為它太傷神。打理好自己，照顧好身邊人（包括家人，長者，小朋友，同事等）及為公司帶來最好決定，已經非常不容易。

所以當公司團隊告訴我有意去再開新店，我也考慮了一段時間。因為要準備及想清楚的地方太多，尤其是我們八年 走到今天，香港分店及海外分店都因疫情受到影響，我們還算不錯。真的要take risks 嗎？還是積極逆流而上？

最後，上星期我們終於在香港大學圖書館旁邊開設了The Coffee Academïcs第一次進駐校園的一所新店。差不多2千呎的它，是為校園生活的朋友加添好咖啡、好環境。最重要是，精品級的咖啡是甚麼、每一啖咖啡如何有慈善元素，在店內一個獨立手冲吧，我們都細心分享。開業一周，令我回想起當大學生時的感覺。除了大學生的理想、動力；也有教授們的細心互動。世界大門正為你而開的一種興奮感，在今次香港大學開學天感受到。

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到了昨天，我初探赤柱廣場的新店soft opening，今次是一家小小店，500呎左右，但門面濶，可展示我們設計上的優勢。感動是，同事們前晚setup 至通宵，但一早8時便準備好開店。所以，年青一代的咖啡師及餐飲業從業員，也很有承擔及責任感。我聽說他們因為住得遠而吃力，所以在香港區租了洒店房staycation 一下，我便匆匆說我簽帳入公司吧。畢竟好同事要愛惜一下吧！

短時間連開兩店，剛好限聚令放寬一點，我們可算輕鬆了一些。因為開店比較累，今次文字分享到這裏。但附上多一點照片讓大家分享我的喜悅！

作者_ The Coffee Academïcs 廖偉芯簡介： 品牌創辦人，香港出發的國際視野。建築師背後，更多是女性創業、藝術、文化、城市、科技、ESG 及人性的心靈的點滴。

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