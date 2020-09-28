【阿里巴巴】淘寶直播首12個月3000億成交　阿里巴巴70%新用戶來自下沉市場

阿里巴巴（09988）今日開始全球投資者大會，宣布淘寶直播在過去12個月的成交額，達3,000億元（人民幣，下同），用戶按年增長1.6倍。淘寶天貓總裁蔣凡透露，阿里巴巴中國零售市場年度活躍消費者達到7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場。

阿里巴巴股價今日收報263.4元，升2.1%，成交額31億元。

直播帶貨近期成為內地流行的消費模式之一，蔣凡表示，信息流已經成為消費者逛淘寶的最核心方式之一。除了通過信息流進行商品推薦，現在的信息流裡，還融入了很多直播、短視頻等新形態。淘寶直播的用戶同比增長160%，商家參與直播的同比增速更高達220%。

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同時，淘寶還一直在推動用新技術提升消費者體驗。今年，3D樣板間技術全面商用，支持商家以低成本、快捷的方式實現對線下場景的高仿真復刻，也為消費者帶來線下場景的實景體驗。目前，淘寶天貓上已擁有超過1.6萬間3D樣板間。

蔣凡又稱，阿里巴巴新移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自下沉市場，預計未來2年至3年依然還有很大上漲空間。過去一年，淘寶天貓的用戶規模繼續快速增長。同時，88VIP、淘寶省錢月卡兩個付費會員體系的規模持續增長。今年4月開始，天貓的線上實物交易快速反彈，「618」期間的成交尤其超出預期。

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2020財年一季度，天貓的實物成交增速達到27%，服飾、快速消費品、消費電子等核心品類增速大幅度領先於中國零售市場增速；8月，淘寶月度交易額創下過去一年最高增速。

此外，淘寶特價版自今年3月上線以來用戶快速增長，截至8月，月活躍用戶數達到5,500萬。淘寶特價版是以高性價比商品為主的購物平台，也是阿里在手機淘寶App之外打造的獨立購物平台。

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記者：李兆明