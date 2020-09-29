【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨候選人觀點一覽

▲ 【美國大選懶人包】科網巨企影響大選 兩黨政策一文看懂

世界進一步深深走向科網年代，美國政治跟科網巨企的糾纏瓜葛也愈深，不只是矽谷金主捐錢支持某一政黨競逐美國大選，而經歷過俄羅斯2016年透過社交網站干預美國大選，更揭示科網巨企對美國政界的影響力巨大，成為政界緊盯的對象。此外，Facebook爆出劍橋分析出賣用戶私隱事件，科網巨企穩佔最高市值美企的前列，其壟斷地位愈見鞏固，堪稱「大得不能倒」，均令美國總統無可避免需要處理科網巨企在美國社會的角色。

本文回顧兩位候選人，共和黨特朗普及民主黨拜登，在過往對科網巨企相關議題上的政策、取態和看法。

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科網巨企壟斷

特朗普去年9月對大型科技公司進行廣泛的反壟斷調查，路透社報道，預料目標是集中在 Alphabet 旗下的Google。他亦曾多次批評亞馬遜及其行政總裁貝索斯（Jeff Bezos），把美國郵政服務問題歸咎於亞馬遜，並跟對方隔空罵戰。

同時涉足海外貿易和製造業的科網巨企蘋果，跟特朗普關係較佳。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）曾邀請特朗普參觀生產基地；特朗普被指看中蘋果擁有超過2300億美元的龐大離岸資產，且有大量iPhone和其他硬件產品的製造業需求，如果可以響應「美國優先」政策，把部分生產線搬回美國，將對特朗普大有幫助

拜登擔任副總統時，所在的奧巴馬政府政策普遍被認為是矽谷科網巨企有利；但拜登宣布競選總統後，批評Facebook和其他科網巨企，並提出針對亞馬遜等科技巨企的最低聯邦稅。

不過，跟民主黨進步派不同，拜登未曾提出要把這些「大到不能倒」的科網巨企分柝。

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監管社交媒體

特朗普以經常使用Twitter見稱，被戲稱以Twitter治國，而他2016年成功贏出大選，也是多得其數碼競選團隊的出色表現。但是特朗普對社交媒體的態度不算友善，不時指控社交媒體打壓或審查保守派言論。在今年5月，特朗普批評郵寄選票的言論在網上受阻，更令他有意改變社交媒體的角色，從供網民發表意見的平台變為出版人，變相可以更嚴厲監管。

拜登則要求撤銷《通訊規範法案》（Communications Decency Act）第230條。這是一項重要的互聯網法律，從廣義上保護Facebook和Twitter等社交媒體免受用戶發佈的內容而被提告，意味拜登也有意改變社交媒體目前的角色。

保障私隱

特朗普曾經批評蘋果公司已多次拒絕美國司法單位為iPhone解鎖的要求，又廢除寬頻私隱條例，藉此讓互聯網服務供應商在使用消費者某些數據前毋須再徵求對方同意，變相削弱了對私隱的保障。

不過，特朗普對來自中國的應用程式取用私隱數據的情況較為著緊，致力把那些他認為「不可信」的中國應用程式排除出美國網絡，又以威脅國家安全為由，迫使中國字節跳動出售抖音國際版TikTok。

拜登在此著墨較少，僅主張美國應該制定與歐洲不同的私隱標準，即類似美國版的歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）。

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數碼科技的貧富懸殊

新冠肺炎疫情促使不少美國人在家工作和上課，突顯了上網的不平等現象，而兩黨候選人均認同需要改善。

特朗普便提出需要確保「每個公民都可以使用高速互聯網」，而今年1月，聯邦通信委員會批出200億美元的鄉郊寬頻擴展基金。

拜登也計劃對鄉郊寬頻基建投資200億美元，並將用於擴展鄉郊地區上網途徑的資金亦會增加兩倍。

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責任編輯：葉芷樺