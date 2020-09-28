【港股追蹤】汽車行業受惠消費旺季 經銷商更值追？

內地正值「金九銀十」的消費旺季，今年受疫情影響，上半年經濟增長未如預期般強勁，滯後的報復性消費，已經可以在旅遊業體現。以往金九銀十都利好大價消費股，如內房及汽車板塊，相信亦可受惠。近期汽車股股價波動，反而作為同業的汽車經銷商，表現更來得硬淨，龍頭股中升（00881）今日亦急升逾4%，另一龍頭永達汽車（03669）也升逾2%，值得吼實。

中國汽車流通協會公布《中國汽車經銷商庫存預警指數》，8月份庫存預警指數為52.8，較上月下降9.9個百分點，按年則下降0.5個百分點，流通行業景氣狀況有所改善。

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雖然近期內地推出新能源汽車下鄉政策，但選股的話，不一定要揀整車股，反而投資者若認為汽車銷售景氣度能夠顯著上升的話，汽車經銷商也是不俗選擇。

龍頭股中升早前交出一份理想中期業績，截至今年6月底，集團新車銷量雖然按年下降7.8%，至19.7萬台，但期內收入仍錄得1.4%的按年升幅，至582.03億元人民幣，純利更同比上升10.1%，至22.9億元人民幣，盡顯龍頭地位。業績公布後，滙豐及摩根士丹利分別發表研究報告，不約而同地都給予股份60元的目標價。

另外，永達汽車上周則首次獲野村發表報告唱好，該行認為公司售後服務網絡的經常性盈利表現良好，豪車品牌銷量帶動盈利貢獻及集團的品牌實力。

該行又認為公司推廣二綫豪車品牌的能力較其他經銷商強勁，例如集團為Volvo首三名經銷商之一，並持有凱迪拉克(Cadillac)和林肯汽車(Lincoln)各6%股權，相信多元化豪車品牌可助迎合客戶多變的需求，同時看好公司專注較富裕的華東和華南地區的策略。故給予其「買入」評級，目標價11.4元，以現價計仍有約15%上升空間。

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記者：葉志偉