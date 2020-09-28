【賢行軼事@iM網欄】 昂坪360深度遊 綠色旅遊感受大自然之美

越多條件上的限制，越能顯現個人的能力。世事往往需要面對很多現實環境上的限制，資源上的不足，例如在發展業務上，大家很可能曾經都有過這樣的念頭，若我有競爭對手的財力、物力便能如何如何、有他們相同的條件，我一定能做得更好等等。但真正能顯示功夫的，就是發掘及善用自己可用的條件，了解自己，看到別人看不到的優勢。

香港三大主題旅遊景點，擁有國際品牌背景，我們已投資了數百億元的迪士尼樂園；超過40年歷史，佔地逾91公頃的海洋公園都可以算是豪門，而2006年開幕的昂坪360則在當中最年輕，純粹以投資金額比較的話，與前兩者的巨額投放，不可相提並論。但很多時不是單純看金錢的多少來評估其可塑性，昂坪有其當中先天優勢。

因為有業務在東涌關係，不時也會到大嶼山，在東薈城遠望昂坪360纜車上上落落，過往大批旅客到昂坪遊覽，在東薈城名店倉購物，兩者相輔相承，令這區域形成一個完善的旅遊區，而本地人讓道旅客，可能不常到昂坪遊覽。因為疫情關係，令遊客減少，我亦在數月前趁機到昂坪作深度遊。









表面上昂坪360的構成就是纜車和山頂上，富中國傳統建築特色及園林設計的昂坪市集，包含了景點、食肆、購物及娛樂設施，定期還有功夫、雜耍及粵劇等街頭表演。拉闊少許將心經簡林、天壇大佛和寶蓮禪寺這些佛教景點也包括在遊客的旅程之內，對於外國遊客在短短20多分鐘的纜車車程，就如從市區去到另一個世界，來到這裡去感受中國文化，確實有其吸引力。這是大部份遊客的行程，亦是兩個規劃好而興建的主題樂園「園區內旅遊」的概念，但昂坪360的多樣性恰恰相反，是「園區外旅遊」，甚至是無園區間隔的概念。從昂坪可以乘巴士再到有「香港威尼斯」之稱的大澳，看看棚屋、乘坐「橫水渡」，感受香港漁村風貌，地道美食、特色手信當然少不了，若時間充裕還可以出海尋找中華白海豚。對於這年來大家熱衷的行山活動，昂坪360一直以來也有昂坪棧道、彌勒山郊遊徑、鳳凰徑這些行山徑鼓勵綠色旅遊。

不少香港人愛去台灣旅行，我在昂坪走完一圈，有感是集合了貓空纜車和九份這些景點的元素在一起，而且更集中，更方便遊客。主題樂園要投資興建，增添新景點來吸引遊客，這些巨額投資競賽不是即時可實現，但大自然的景色是昂坪最大優勢，你去玩一百次同一批機動遊戲都是一樣，但大自然四季之景卻是不一樣的體驗，可以說是有限和無限之別！跟不同人投入大自然，又有不同感受，每個人在生活上都有不同角色，可以同時是父母和子女、伴侶和閨密，我們只需要引導遊客如何欣賞這些景點，遊玩上還有甚麼可能性，以軟件的多樣性突破硬件的單一性。

及後我有幸與昂坪360董事總經理劉偉明先生會面，表達我對這旅遊景點的重新認知和意念，發現與他不謀而合，而昂坪360亦經已推出人數較小的「小包團」，更有指導和替旅客在獨有景色拍出美麗照片的「打卡團」，引領遊客以不同角度感受這裡的美。









過往大半年，健康是大家最關心的事，我從事運動服裝行業也希望鼓勵運動之風，面對市民不能外遊的情況下，便與劉先生商討如何將本地綠色旅遊、運動及社交網站打卡熱潮融合在一起，因為大家都有相同理念，從而在數月內打造了一個「360 FILA運動節」，希望讓市民留在香港也可多一個有益身心的好去處，為香港旅遊業略盡綿力。「自古道，靠山吃山，靠水吃水。」面對逆境和限制的條件，能就地取材，因地制宜，突顯自己優勢才是智慧，不妨在遊覽昂坪360當中慢慢感受。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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