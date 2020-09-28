【美國大選分析】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 環球政治 14:16 2020/09/28 分享： 美國大選第一場辯論即將上演，是共和黨特朗普和民主黨拜登的首次公開正面交鋒，被認為會左右大選成敗。在辯論前夕，雙方陣營鬥潑污水、互揭瘡疤，最新是民主黨透過友好媒體指控特朗普10年沒交稅，意圖打擊共和黨特朗普的聲勢，但力度顯然不太足夠，搔不著癢處。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 2020/09/15 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 2020/09/14 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚 2020/09/11 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚 最新專欄文章 更多 【英國疫情分析】限聚令恐延長半年 英超財困更難捱（訂戶專享） 2020/09/25 【英國疫情分析】限聚令恐延長半年 英超財困更難捱（訂戶專享） 朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難 2020/09/24 朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？ 2020/09/23 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？ 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 2020/09/22 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 特朗普 拜登 政治 選舉 醜聞 美國 稅務 美國共和黨 美國民主黨 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入