【美國大選分析】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處

美國大選第一場辯論即將上演，是共和黨特朗普和民主黨拜登的首次公開正面交鋒，被認為會左右大選成敗。在辯論前夕，雙方陣營鬥潑污水、互揭瘡疤，最新是民主黨透過友好媒體指控特朗普10年沒交稅，意圖打擊共和黨特朗普的聲勢，但力度顯然不太足夠，搔不著癢處。

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