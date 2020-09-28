【港股追蹤】超購逾1,200倍新股　上市後持續尋底

多隻本月上市的新股，公開發售普遍錄得超額認購，部分超購倍數更達數以百倍，甚至逾千倍。其中本月中旬上市的福祿控股（02101），公開發售錄得逾1,257倍的超額超購，一手500股中籤率僅為2%，要認購200手即10萬股才穩獲一手。

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既然一手難求，股價表現一定好好？這時候卻來個反高潮，股份上市首日最多也升不足20%，之後回落，首日收報9.18元，僅高於上限定價的上市價8.9元約3.1%，未計手續費，每手帳面賺140元，孖展客或許會出現損手。

公司上市第３日更發盈喜，上周公布預期截至今年6月底止，期內非國際財務報告準則計量經調整利潤（加回上市開支）將上升約50%。有關預期上升主要受惠於業務增長推動虛擬商品相關服務，及網店運營服務的收入增長。

但股價未有受盈喜消息帶動，反而一直走低，連跌4個交易日，今日再跌超過3%，低見7.62元，較8.9元上市價低超過15%，成為少數近期表現較差的新股之一。

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記者：葉志偉