▲ 【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅

美國大選11月3日舉行，總統特朗普再爆連串醜聞。《紐約時報》報道指，特朗普被揭過往有10年都沒有繳交入息稅（Income tax），又揭特朗普女兒伊萬卡收取「顧問費」，以令特朗普家族可減少需繳交的稅項。

《紐約時報》周日就特朗普的稅務紀錄作詳細報道，包括以下5項秘聞：

● 特朗普繳交稅項較少

報道指，特朗普在過往18年間，有11年都沒有繳交入息稅（Income tax）。而在他2017年當選美國總統後，該年僅交750美元（約5,850港元）的稅項。

《紐時》報道指，前任總統奧巴馬（Barack Obama）、布殊（George W Bush）每年卻繳交10萬美元。

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● 特朗普恐面對高額罰款

報道披露，特朗普報稱自己公司錄得巨額虧損後，向國家稅務局（IRS）申請共7,290 萬美元退稅。

報道指，當局正審查這筆退稅是否合法，若被判非法，特朗普或面臨高達1億美元的罰款。

● 伊萬卡有份助避稅

報道披露，伊萬卡一直有收取「顧問費」（consulting fees），以令特朗普家族可減少需繳交的稅項。

另外，報道更指，特朗普集團向一名沒有公開姓名的顧問，就位於夏威夷、溫哥華及英屬哥倫比亞 (British Columbia)的酒店項目，支付高達74.7萬美元的顧問費。

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● 特朗普集團多年錄得虧損

報道指，特朗普多個核心業務，包括酒店、高爾夫課程等都每年虧損百萬，甚至數千萬美元。

報道詳述由2000年起，特朗普報稱，旗下的高爾夫課程虧損3.15億美元（約24.6億港元）；而在2016年啟業的Trump International Hotel Washington D.C. ，則虧損約5,500萬美元。

● 特朗普背負多項債務

報道指，特朗普在未來4年需要支付巨額財務帳單，包括多項數以億萬美元計算的債項。報道指，有多項特朗普集團的債務都是以特朗普個人名義負責。

責任編輯：林嘉莉