【iPhone 12】售價平過iPhone 11？華爾街分析師：iPhone 12 mini 僅支援 4G

▲ 外媒《PhoneArena》日前引述多位華爾街分析師，指iPhone 12 mini僅支援4G的機種、最高階的iPhone 12 Pro Max售價將會上漲100美元（約775港元）。（法新社資料圖片）

外界預計蘋果（Apple）iPhone 12系列發布日期臨近，最新傳出新iPhone 12系列還包括iPhone 12 mimi。外媒《PhoneArena》日前引述多位華爾街分析師，指iPhone 12 mini僅支援4G的機種、最高階的iPhone 12 Pro Max售價將會上漲100美元（約775港元）。

報道指，其中券商D.A. Davidson分析師Tom Forte 認為，近期爆出的iPhone 12 mini可能就是早前傳聞僅支援4G網路的新iPhone機款。

另由於有傳蘋果將不會隨機附上充電器、有線耳機，以降低iPhone 12系列售價，知名爆料者MauriQHD（@MauriQHD）認為， iPhone 12 mini預計售價為699美元（約5， 418港元）、iPhone 12為999美元（約7， 743港元）、iPhone 12 Pro為1100美元（約8， 525港元），iPhone 12 Pro Max則會更高，不過目前未能確認。

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而美國銀行分析師Wamsi Mohan則表示「定價始終是Apple最大的未知數」，推測最高階的iPhone 12 Pro Max售價格將上漲100美元，實際反映支援mmWave（毫米波）5G的成本。

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責任編輯：張寶燕