【港股追蹤】5G概念都幫唔到手 電訊商續捱沽

大市今日由低位反彈，早前捱沽的多類股份亦有見底回升，5G相關的手機設備股也同樣造好。惟同樣與5G有關的內地三大電訊商，仍未走出近日調整格局，股價繼續逆市走低，當中龍頭股中移動（00941）今早更失守50元大關，現時跌約1%，跌至超過半年新低。

另外兩隻電訊股表現更差，中電信（00728）跌逾1%；中聯通（00762）更跌超過2%，為表現最差藍籌。表現轉差，或與內地工業和信息化部（工信部）副部長劉烈宏表示，未來三年，5G仍將處於「導入期」，需保持定力，穩紮穩打，促進5G成功商用。

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他提到，針對5G建設，目前已建成5G基站超過60萬個，建議要大力推進5G應用創新，並保持戰略定力。堅持適度超前的建設節奏，形成「以建促用」的良性模式。通過大力探索基於5G網絡媒體傳播產品和服務，推動5G富媒體消息與網絡媒體深度融合。要從長遠計、從大局計，以5G建設投資助力形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。

以上講話被市場解讀為電信商在未來幾年仍有可能是資本投入期，業績仍有可能繼續受壓。據工信部早前公布通信業首8個月運行情況，期內電信業務收入累計完成9,153億元人民幣(下同)，按年增長3.1%，增速與1至7月持平。當中以固定通信業務收入較快增長，移動通信業務收入仍下滑。首8個月三家基礎電信企業實現固定通信業務收入3,108億元，按年增長11.6%，增速較上年同期提高2.1個百分點。

雖然行業情況復甦，但內地近年提倡「提速降費」政策，加上三大電訊商需要對5G基建預留資本開支，預期難以扭轉市場看法，行業前景短時間難以好轉，股價或在現水平繼續整固。

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記者：葉志偉