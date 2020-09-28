【A股布局】首三季累計集資2700億　今年上交所IPO或全球第一

今年首三季，上交所已穩居全球IPO榜首。根據德勤報告，A股截至9月23日有293隻新股上市，融資額達3,550億元（人民幣，下同），新股數量按年升131%，融資額增長153%。

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其中，上交所累計新股上市179隻，集資額達2,747億元，位列全球第一，創科板新股便貢獻超過六成。無他，今年來有多隻重量級公司在科創板掛牌，例如中芯國際（滬：688981）、康希諾（滬：688185）等，單是中芯的集資額達523億元。

市場預期，一旦螞蟻集團成功在第四季登陸科創板，上交所將沒有懸念地，將很大機會奪得全年全球IPO冠軍的寶座。市場預測，螞蟻IPO估值最高可達到3,000億美元，集資額約350億美元，將超越沙地阿美成為史上最大宗IPO，中港兩地上市集資額或各佔一半。

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同期，深交所也有114隻新股上市，集資額803億元。深圳創業板注冊制改革後，由於上市前五日漲幅不受限制，創業板新股上市首日平均回報達264%。

另外，今年第三季港股將有99隻新股上市，集資額約2,100億港元，新股數量按年增加1%，而集資額大幅增長67%。

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記者：林衛