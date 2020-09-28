港企ISL：創科勿只求「搵快錢」　盼政府大膽牽頭　

▲ 集信軟件科技行政總裁羅耀宗指出，新加坡政府除了向科技業提供資助外，亦具有敢於創新的膽量，值得港府借鏡。（楊匡然攝）

疫情下，更多企業願意擁抱數碼轉型。軟件開發商「集信軟件科技（Integrated Solutions Limited，ISL）」行政總裁羅耀宗認為，在香港接觸新技術及事物較多較快，發展創科有優勢。

他建議本地創科業除了「搵快錢」外，亦應藉具有前瞻性的產品開發，建立長遠收入；又提到創科業的發展，要政府有膽量牽頭，帶領業界發展。

開發平台多年 惟產品化需時

ISL業務以開發商用軟件及應用程式為主，讓客戶可於桌上電腦至流動裝置均可使用。羅耀宗表示，公司多年來都均為不同的硬件裝置設計軟件。他舉例，公司旗下的流動式管理系統及平台ReportNOW早在2004年已開發，為不同企業客戶整合現有系統的數據庫，並以不同形式於流動裝置上存取。

但他憶述，公司十多年前已開始研發適用於流動裝置的應用程式，當時卻未能把平台產品化。「當年智能手機未普及，發展流動裝置的應用程式可算是一廂情願。即使有人有興趣，都難以實際應用。」同時，由於不同操作系統的興起或衰落，亦要不斷完善其平台。現時，其平台適用於Android、iOS和Windows等操作系統。

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早於2004年開發平台，於2013年才陸續有客戶選用，為何當年仍堅持？他認為，即使智能流動裝置當年未普及，但其流動式管理系統及平台，有助企業加快數據輸入，甚至去中間化。同時可配備較多功能組合和選項，滿足不同客戶的需要。「如維修工程或物流業需求不同，平台可配合客戶已有的系統。現時，大昌行、CSL及益力多等都選用其平台。」

羅耀宗坦言，香港不乏科企，而香港在科研上亦有一定優勢。「香港接觸新技術及事物較多較快，業界可掌握第一手的最新資料。同時，香港是國際化城市，不同文化亦有助推動科研。」但他強調，政府的角色是推動科研的關鍵。

籲借鑑獅城 推政策吸投資者

他以新加坡為例，當地政府在稅務安排及資助上，運作都較香港暢順，當地政府亦會主動推出新政策，吸引投資者。又如新加坡政府近日與蘋果推出國民健康計劃，鼓勵當地民眾戴Apple Watch做運動，保持健康。羅耀宗認為，當地政府推動此政策，需要的是創新的膽量。

同時，他認為香港傳統資訊科技界較短視，產品未必能長遠發展。「當年我們花上多年時間去研發ReportNOW，到市場有需求時已準備好。可是，當時的競爭對手卻以單一項目形式為客人建立應用程式，難以為系統改善增值。」他表示，單計ReportNOW平台已為公司帶來近800萬元的收入。

談及未來發展，羅耀宗表示公司現已有新加坡客戶，公司近年亦積極發展東南亞市場，包括新加坡及馬來西亞等地。

記者：楊匡然