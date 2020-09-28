【滙豐股價】滙豐倫敦股價延續升勢　平保：相信滙豐停派息是短期問題

▲ 平保認為滙豐暫停派息只是短期問題

平保 （02318） 旗下平安資管日前增持滙豐 （00005） ，使平保再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激滙豐股價急升。彭博引述平保一位發言人於簡訊指出，集團相信滙豐暫停派息是一個短期問題，集團一直在與滙豐就未來恢復派息的可能性進行積極磋商。

滙豐今日收報30.8元，升9.2%，成交額45.6億元。滙豐倫敦股價延續升勢，現升約8%，最新報305.85便士。其他國際銀行股早段亦見反彈，反映銀行股的泛歐STOXX 600指數早段升1.5%。

平保又指，集團對滙豐的長期前景仍然充滿信心，認為滙豐仍然符合集團青睞低估值、高派息股票的投資標準；從估值角度來看，股價下跌只會增加滙豐作為長期投資的吸引力。

平安資管日前在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元買入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%。

歐洲央行執委默施（Yves Mersch）本月較早前曾表示，將在12月重新審視股息提議。換言之，歐元區內的銀行有望明年恢復派息。

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記者：謝智聰