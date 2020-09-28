  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 18:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐股價】滙豐倫敦股價延續升勢　平保：相信滙豐停派息是短期問題

即市財經 17:32 2020/09/28

分享：

平保認為滙豐暫停派息只是短期問題

平保 （02318） 旗下平安資管日前增持滙豐 （00005） ，使平保再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激滙豐股價急升。彭博引述平保一位發言人於簡訊指出，集團相信滙豐暫停派息是一個短期問題，集團一直在與滙豐就未來恢復派息的可能性進行積極磋商。

滙豐今日收報30.8元，升9.2%，成交額45.6億元。滙豐倫敦股價延續升勢，現升約8%，最新報305.85便士。其他國際銀行股早段亦見反彈，反映銀行股的泛歐STOXX 600指數早段升1.5%。

平保又指，集團對滙豐的長期前景仍然充滿信心，認為滙豐仍然符合集團青睞低估值、高派息股票的投資標準；從估值角度來看，股價下跌只會增加滙豐作為長期投資的吸引力。

平安資管日前在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元買入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%。

歐洲央行執委默施（Yves Mersch）本月較早前曾表示，將在12月重新審視股息提議。換言之，歐元區內的銀行有望明年恢復派息。

相關文章：

【港股市況】滙豐曾飈近一成見31元　恒生指數午後升約200點（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐升逾7%重上30元關口　平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐　再超Blackrock成最大股東

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口｜https：//bit.ly/33SNrgW

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：謝智聰

香港股票 中國平安（02318） 滙豐控股（00005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐曾飈一成　恒指彈240點後夜期微升38點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐曾飈一成　恒指彈240點後夜期微升38點（不斷更新）
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄275億超購逾77倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄275億超購逾77倍（不斷更新）
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會