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【滙豐股價】平保：相信滙豐停派息是短期問題

即市財經 13:49 2020/09/28

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平保認為滙豐暫停派息只是短期問題

平保 （02318） 旗下平安資管日前增持滙豐 （00005） ，使平保再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激滙豐股價最新升逾8%。彭博引述平保一位發言人於簡訊指出，集團相信滙豐暫停派息是一個短期問題，集團一直在與滙豐就未來恢復派息的可能性進行積極磋商。

滙豐最新升8.2%報30.5元，成交26.84億元。

平保又指，集團對滙豐的長期前景仍然充滿信心，認為滙豐仍然符合集團青睞低估值、高派息股票的投資標準；從估值角度來看，股價下跌只會增加滙豐作為長期投資的吸引力。

平安資管日前在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元買入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%。

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記者：謝智聰

香港股票 中國平安（02318） 滙豐控股（00005）

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