【滙豐股價】平保上周斥3億增持滙豐　外電：非因政治考慮（第二版）

▲ 平保增持被視為一種政治表態，不過外電最新引述消息指，平保增持純粹出於財務考慮。

平保 （02318） 旗下平安資管日前再增持滙豐 （00005） ，並再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐最大單一股東，刺激滙豐昨日股價急彈9%。外電引述消息指，平保增持滙豐純因財務因素，並非與政治考量有關。滙豐早段由升轉跌，最新報30.3元跌1.6%。

緊接平保增持後，滙豐香港及倫敦股價昨日分別有9%升幅，反映受《不可靠實體清單》消息困擾的滙豐，投資者傾向相信平保增持是對滙豐前景有信心的表態、甚至令其納入《清單》的風險降低。

消息：若滙豐明年重啟派息 預測股息率達12厘

不過，有外電引述滙豐內部人士消息，相信平保增持只是純粹出於財務考慮、而非任何政治考量，該消息人士指，若平保相信滙豐明年可以恢復派息51美仙，現價增持反映預測股息率12厘，是一個非常吸引的水平。

滙豐對報道拒絕置評，而平保發言人則重申，投資滙豐屬長期財務投資。

平保增持後滙豐單日急彈9% 創11年來單日最大升幅

彭博昨日引述平保發言人指，集團相信滙豐暫停派息是一個短期問題，集團一直在與滙豐就未來恢復派息的可能性進行積極磋商。

滙豐昨收報30.8元，升9.2%，創近11年來單日最大升幅，成交額45.6億元。隔晚滙豐倫敦股價延續升勢，現升約8%，最新報305.85便士。

滙豐法國業務僅值9元？沖散利好情緒，股價由升轉跌【下一頁】

平保又指，集團對滙豐的長期前景仍然充滿信心，認為滙豐仍然符合集團青睞低估值、高派息股票的投資標準；從估值角度來看，股價下跌只會增加滙豐作為長期投資的吸引力。

平安資管日前在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元買入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%。

歐央行12月將重新審視停派息要求

歐洲央行執委默施（Yves Mersch）本月較早前曾表示，將在12月重新審視股息提議。換言之，歐元區內的銀行有望明年恢復派息。

（第二版新增外電內容）

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記者：謝智聰