【國泰航空293】國泰反彈3% CEO指人手過剩不可長久燒錢

國泰航空（00293）行政總裁鄧健榮接受訪問時指，因面對客量大跌，所以現時出現人手嚴重過剩的局面，第四季將會作架構調整，並料最少4年才能恢復疫前情況。憧憬集團推出節省成本方案，國泰截至3時20分報5.39元跌3.2%。

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國泰今年首8個月的單日客量按年大減逾8成，所以現時的人手過剩。每月現金流失15億至20億元，主要支出是薪金。鄧健榮認為，不可長久燒錢下去，否則連香港航空樞紐都會受影響。隨疫情緩和，港府正嘗試與其他地區建立「旅遊氣泡」，鄧健榮指，國泰正極力推動有關政策，但即使「旅遊氣泡」開通亦不能解決財政壓力，或會使現金流進一步受壓。惟有行業出現「像樣的復甦」才能真正助國泰擺脫財政。

早前有指國泰不申請第二輪保就業計劃是在為裁員鋪路，鄧健榮則重申暫時難以交代第四季提交的架構重組方案內容，並不評論外界猜測，但表示要談長遠規劃前需確保「有資格繼續生存」。他續指，國泰對香港長遠航空樞紐地位有信心，亦相信全球航空業會復甦。國泰會兼顧服務、競爭力和成本效益，不會過度「瘦身」，並保留一定規模。

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