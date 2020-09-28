Google Meet優惠後日結束　免費版會議限制60分鐘

▲ Google優惠將會於後（30日）日正式結束，免費版本用戶的每節使用時間將會限制為60分鐘。

鑑於新冠肺炎，不少企業都選擇在家工作（Work From Home），視像會議的需求大增。早前Google因應用戶需求，宣布將會為Google Meet開放免費服務。不過隨著疫情放緩，企業恢復辦公室運作，Google優惠將會於後（30日）日正式結束，免費版本用戶的每節使用時間將會限制為60分鐘。

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Google在4月底為Google個人用戶推出限時免費Google Meet服務，用戶可以免費透過Google Meet網頁版、Android及iOS版本舉行視像會議，而且會議也不會有60分鐘限制。而近日Google發言人表示，Google Meet早前推出的推廣優惠限期將在9月30日結束，假如有任何推廣相關更新或改變，將會立刻通知傳媒和用戶。

與此同時，Google將在30日停止G Suite和G Suite for Education部分免費功能，包括250人參加的會議、支援10萬人的實時直播、將會議記錄保存到Google Drive上。若需要繼續使用服務，就需每月支付25美元（約193港元）。

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責任編輯：曾曉汶