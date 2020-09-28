▲ 【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕

英國至少32間大學爆發新冠肺炎，大學生或需留校隔離至聖誕。在野工黨要求當局確保每個大學生都可接受檢測，安全回家過聖誕節。文化大臣杜永敦表示，只要年輕人遵守防疫限制，學期完結時，即可回家過聖誕節。

英媒統計，由9月27日至今，32間大學累計有至少640人確診，包括格拉斯哥大學、曼徹斯特都會大學和愛丁堡納皮爾大學，數以千計的大學生正接受隔離。格拉斯哥大學和曼徹斯特都會大學，分別有172宗確診、127人染疫；600名學生及約1700學生需隔離。

英國據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周【下一頁】

英國倫敦反封城示威 演變成警民衝突【下一頁】

杜永敦（Oliver Dowden）稱，如果年輕人「齊心協力」並遵守新的防疫措施，應該能夠在聖誕節回家。

工黨議員格林（Kate Green）指出，對於年輕人及其家人而言，離開家鄉上大學應該是一個重要且興奮的事情，大學已經盡力為學生安全回家做好準備，但政府再次令他們失望。

她續稱，無法想像學生被鎖在房間內，無法回家與家人過聖誕節，政府必須保證不會發生這種情況，並與大學合作，為每個學生提供檢測機會，以便他們安全回家。她促請教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）到國會解釋，如何解決今次大學爆疫的危機。

英國首有超市推限購令 廁紙漂白水消毒劑上榜【下一頁】

英國逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離【下一頁】

責任編輯：鄧燕君