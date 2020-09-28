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【新冠肺炎】金管局：港銀資產質素仍穩健 適時研究終止企業支援措施

即市財經 13:31 2020/09/28

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阮國恒稱，銀行業界面對3個主要風險，分別是：信貸風險、營運風險及氣候轉變

新冠肺炎肆虐超過大半年，金管局早前再延長企業預先批核還息不還本等企業支援措施。金管局副總裁阮國恒出席會議時表示，對業界在今次疫情中資產質素仍然保持穩定感滿意，特別是港銀的特定分類貸款比例較其他海外國家仍然低企。

港銀累積批出6000億元貸款延期還期等申請，阮國恒指，即使目前並非討論退場計劃的合適時候，但措施無可能長期持續，因此當局會適時研究如穩妥退場而不會對市場造成重大影響。

阮國恒指，截至6月底止，銀行特定分類貸款比例0.79%，而對比海外國家，如新加坡（2%）、法國（2%）等，香港仍然是特定分類貸款比例最低的地區。關注類貸款方面，第二季升8個基點，已較首季升26個基點明顯轉趨溫和。他強調，難以預測未來資產質素發展，故會繼續與業界密切溝通、監察情況。

阮國恒又指，在新冠肺炎疫情威脅下，現時銀行業界面對3個主要風險，分別是：信貸風險、營運風險及氣候轉變的風險。

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記者：趙穎妍

銀行 香港金融管理局 疫情 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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