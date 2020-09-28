亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火

▲ 亞美尼亞與阿塞拜疆發生衝突，造成多人喪生。

位於高加索地區的亞美尼亞與阿塞拜疆，在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh；簡稱「納卡」）發生衝突，互相發炮，造成最少23人喪生。亞美尼亞表示有16名士兵及2位平民喪命，百多人受傷；阿塞拜疆表示有軍人及平民死亡，包括一家五口。在阿塞拜疆某些地區、亞美尼亞和「納卡」都宣布戒嚴。

亞美尼亞與阿塞拜疆都是前蘇聯成員，「納卡」地區獲國際普遍承認是阿塞拜疆一部分，但實際上由亞美尼亞人管治，雙方為爭奪「納卡」控制權爆發戰爭。兩地衝突持續30年，1990年代初造成3萬人死亡，雖然在1994年達成全面停火協議，但兩國一直處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。雙方和平談判已陷入僵局多年。

法新社報道，2016年的嚴重武裝衝突幾乎演變成1988年至1994年的納卡戰爭（Nagorno-Karabakh War）。今年7月時，雙方在邊境衝突，導致至少16人喪生，引發阿塞拜疆首都巴庫近年最大規模的示威活動，呼籲重奪「納卡」控制權。周日（27日）再次發生衝突，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）當天表示，他有信心可重奪「納卡」控制權。

此外，當地的暴力衝突更會影響石油和天然氣市場，因南高加索地區是裏海（ Caspian Sea ）石油和天然氣輸送管道的必經走廊。

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聯合國秘書長古特雷斯譴責使用武力，呼籲雙方停火；美國譴責兩國將局勢升級，呼籲立即停火；歐盟呼籲雙方停火。阿塞拜疆盟國土耳其譴責亞美尼亞發動襲擊。擁有不少亞美尼亞人口的法國呼籲，立即停火並展開對話。伊朗作為同時與兩國接壤的國家表示，原為兩國提供和平對話平台。

向來跟亞美尼亞關係較好的俄羅斯，總統普京與亞美尼亞總理通電話，表示對衝突感到擔憂，呼籲停止軍事行動。

阿塞拜疆人大多是土耳其人，與土耳其有密切聯繫。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）承諾支持阿塞拜疆，並敦促世界各國與阿塞拜疆站在一起，「反對入侵和殘酷對待」（battle against invasion and cruelty）。

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責任編輯：葉芷樺

