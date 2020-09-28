  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 13:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火

環球社會熱點 13:26 2020/09/28

分享：

亞美尼亞與阿塞拜疆發生衝突，造成多人喪生。

位於高加索地區的亞美尼亞與阿塞拜疆，在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh；簡稱「納卡」）發生衝突，互相發炮，造成最少23人喪生。亞美尼亞表示有16名士兵及2位平民喪命，百多人受傷；阿塞拜疆表示有軍人及平民死亡，包括一家五口。在阿塞拜疆某些地區、亞美尼亞和「納卡」都宣布戒嚴。

亞美尼亞與阿塞拜疆都是前蘇聯成員，「納卡」地區獲國際普遍承認是阿塞拜疆一部分，但實際上由亞美尼亞人管治，雙方為爭奪「納卡」控制權爆發戰爭。兩地衝突持續30年，1990年代初造成3萬人死亡，雖然在1994年達成全面停火協議，但兩國一直處於敵對狀態，武裝衝突時有發生。雙方和平談判已陷入僵局多年。

法新社報道，2016年的嚴重武裝衝突幾乎演變成1988年至1994年的納卡戰爭（Nagorno-Karabakh War）。今年7月時，雙方在邊境衝突，導致至少16人喪生，引發阿塞拜疆首都巴庫近年最大規模的示威活動，呼籲重奪「納卡」控制權。周日（27日）再次發生衝突，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）當天表示，他有信心可重奪「納卡」控制權。

此外，當地的暴力衝突更會影響石油和天然氣市場，因南高加索地區是裏海（ Caspian Sea ）石油和天然氣輸送管道的必經走廊。

彭博社：特金會擬10月舉行 助特朗普大選前爭外交成就【下一頁】

【白俄羅斯】英美加擬制裁盧卡申科 或動用馬格尼茨基法【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯譴責使用武力，呼籲雙方停火；美國譴責兩國將局勢升級，呼籲立即停火；歐盟呼籲雙方停火。阿塞拜疆盟國土耳其譴責亞美尼亞發動襲擊。擁有不少亞美尼亞人口的法國呼籲，立即停火並展開對話。伊朗作為同時與兩國接壤的國家表示，原為兩國提供和平對話平台。

向來跟亞美尼亞關係較好的俄羅斯，總統普京與亞美尼亞總理通電話，表示對衝突感到擔憂，呼籲停止軍事行動。

阿塞拜疆人大多是土耳其人，與土耳其有密切聯繫。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）承諾支持阿塞拜疆，並敦促世界各國與阿塞拜疆站在一起，「反對入侵和殘酷對待」（battle against invasion and cruelty）。 

北韓金正恩「歷史性」致歉 稱不該槍殺南韓公民【下一頁】

美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

相關文章

【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
今日
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【脫歐公投】瑞士大比數否決 限制歐盟移民議案
今日
【脫歐公投】瑞士大比數否決 限制歐盟移民議案
【美國大選】特朗普要求總統辯論設藥檢 質疑拜登服藥谷表現
今日
【美國大選】特朗普要求總統辯論設藥檢 質疑拜登服藥谷表現
【美國大選】特朗普提名大法官人選 或推翻1973年墮胎合法裁決
今日
【美國大選】特朗普提名大法官人選 或推翻1973年墮胎合法裁決
【美國大選】特朗普前競選經理企圖自殺 2個月前遭降職
今日
【美國大選】特朗普前競選經理企圖自殺 2個月前遭降職
軍事 亞美尼亞 阿塞拜疆 聯合國 歐盟

上一篇文章

【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕

下一篇文章

【美國大選】特朗普前競選經理企圖自殺 2個月前遭降職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍
【美國大選】梅根被指想選下屆總統 故不想放棄美國籍
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離
【英國疫情】逾8成人出現新冠肺炎症狀 不按指引隔離
【新冠肺炎】美研究指維他命D充足 感染風險低54%
【新冠肺炎】美研究指維他命D充足 感染風險低54%
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間13:00）