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【國泰裁員】國泰CEO鄧健榮：人手過剩好緊要　旅遊氣泡不能抱少做少錯心態

即市財經 13:17 2020/09/28

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國泰航空 （00293） 第四季提交架構重組前夕，國泰航空行政總裁鄧健榮接受《經濟日報》訪問時，為潛在人手調整向外界做心理準備，形容目前國泰單日客量由往常10萬跌至僅1,500人次，人手過剩「多得好緊要」，每月現金流失15億至20億元，最大部分正是人工，不可長久燒錢下去。

圖解國泰航空最新營運和保就業表態

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鄧健榮稱，不論是人工、租賃和購置飛機、機管局和空域費用都會一併考慮，他稱：

一盤生意當收入減少得很，固然想增加收益，都想大家有多意見可怎樣做，另一方面就是要成本控制。

隨本地疫情有好轉迹象，港府正籌備與其他地區建立「旅遊氣泡」，有限度重啟通關，鄧健榮稱，國泰好極力推動產生旅遊氣泡，也準備就緒，但坦言開通初期收入未必可覆蓋額外支出，或令現金流進一步受壓，國泰要擺脫財政危機需要行業有「像樣的復甦」。

【足本訪問】國泰行政總裁首接受訪問稱集團每月燒錢逾15億元，不可長久燒錢，詳情可見【下一頁

【足本訪問】國泰準備好迎旅遊氣泡，行政總裁指等大規模接種疫苗才重啟經濟，非經濟上可接受【下一頁

更多航空和國泰新聞，可留意【航空告急】專頁

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記者：麥德銘

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