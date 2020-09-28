【國泰裁員】國泰CEO鄧健榮：人手過剩好緊要　旅遊氣泡不能抱少做少錯心態

國泰航空 （00293） 第四季提交架構重組前夕，國泰航空行政總裁鄧健榮接受《經濟日報》訪問時，為潛在人手調整向外界做心理準備，形容目前國泰單日客量由往常10萬跌至僅1,500人次，人手過剩「多得好緊要」，每月現金流失15億至20億元，最大部分正是人工，不可長久燒錢下去。

圖解國泰航空最新營運和保就業表態

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鄧健榮稱，不論是人工、租賃和購置飛機、機管局和空域費用都會一併考慮，他稱：

一盤生意當收入減少得很，固然想增加收益，都想大家有多意見可怎樣做，另一方面就是要成本控制。

隨本地疫情有好轉迹象，港府正籌備與其他地區建立「旅遊氣泡」，有限度重啟通關，鄧健榮稱，國泰好極力推動產生旅遊氣泡，也準備就緒，但坦言開通初期收入未必可覆蓋額外支出，或令現金流進一步受壓，國泰要擺脫財政危機需要行業有「像樣的復甦」。

【足本訪問】國泰行政總裁首接受訪問稱集團每月燒錢逾15億元，不可長久燒錢，詳情可見【下一頁】

【足本訪問】國泰準備好迎旅遊氣泡，行政總裁指等大規模接種疫苗才重啟經濟，非經濟上可接受【下一頁】

更多航空和國泰新聞，可留意【航空告急】專頁

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https：//bit.ly/33077jz

相關文章：

【航空告急】全球電子健康護照10月推出 國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行

【國泰危機】國泰傳4成機組人員過剩？ 環球航空公司裁員兩成起跳不少見

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：麥德銘