生科股有望迎北水 憧憬複製信達吸北水能力

未有盈利的生物科技股，有望可獲納入港股通迎北水。港交所（00388）行政總裁李小加日前表示，考慮納生物科技公司入港股通。倘成事，將可引入北水資金流入生科股，成板塊的支持。

目前，股份名稱後帶「B」字，即未錄盈利的生科股未能獲納入港股通，未可接迎北水。不過李小加日前表示，考慮將生物科技公司納入互聯互通，特別是港股通，以便讓內地投資者亦可以投資。

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信達百濟甩「B字」 可迎北水

自2018年港交所修改《上市規則》引入18A章，准許未有盈利生物科技公司來港上市，至今約有20間未盈利生物科技公司來港上市，港股的生科股市場趨成熟，本港已成為全球第二大生科股上市平台。

由於未與內地滬深交易所達成共識，帶「B」字的生科技仍未可納入港股通。上月中，有9隻生物股一齊獲納入被視為入港股通標的的恒生綜合指數，惟最終只有其中兩隻已「搣甩」B字的信達（01801）及百濟神州（06160）可獲納入港股通。

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這批股能否獲納入港股通，曾一度惹起混亂，令股價現波動，亦反映市場關注，由於倘可迎北水，將利好短期股價。一旦開通互聯互通，有望北水大規模流入，以信達為例，該股於9月7正式納入港股通，北水連日湧入，至今不足一個月，已累計淨流入逾26億元。按信達過去一個月的日均成交額約5.3億元計算，即北水淨流入額相當於5日的成交，而且流入趨勢持續。目前北水持信達股份量達4.5%，現價市值約當於36億元。

倘迎北水 生科股料迎資金流入

倘更生科股，獲納入互聯互通，憧憬北水流入，將有利板塊成交及股價。目前已多隻生科股獲納入恒生綜合指數，只待中港交易所有共識便可以開通。事實上，自滬深港股通開通以來，曾向部分股份設限，例如同不同權股份小米（01810）及美團（03690）要到上市後約1年，才獲納入。而隨着阿里獲納入藍籌，預期第二上市股份有望可獲納入港股通。

至於生科股，目前A股科創板已獲生科技股上市，其中最少有兩隻本港上市的生科股回A登陸科創板，包括已搣「B」字的君實（01877）及未搣「B」字的康希諾（06185）。隨着生科股陸續於科創板掛牌，料內地對本港帶「B」字的生科股納入港港通的阻力進一步降低，料有望迎北水。

責任編輯：錢家鋒

