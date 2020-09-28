【滙豐股價】平保海嘯價增持成最大股東 滙豐博反彈非翻生 即市財經 13:10 2020/09/28 分享： 滙豐 （00005） 主要股東平保 （02318） ，上周五收市後披露，於上周五滙豐股價試穿28元「海嘯價」當日，斥資逾3億元增持滙價股份，成為單一最大股東。平保增持行動帶來不少想像空間，滙豐股價今早急彈近8%，一舉重上30元關口。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完 2020/09/25 【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完 【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足 2020/09/24 【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級? 2020/09/23 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級? 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇 2020/09/22 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷 2020/09/21 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷 博反彈 買入 壓力 香港股票 市帳率 滙豐控股（00005） 增持 港股通 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入