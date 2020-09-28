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【滙豐股價】平保海嘯價增持成最大股東 滙豐博反彈非翻生

即市財經 13:10 2020/09/28

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滙豐 （00005） 主要股東平保 （02318） ，上周五收市後披露，於上周五滙豐股價試穿28元「海嘯價」當日，斥資逾3億元增持滙價股份，成為單一最大股東。平保增持行動帶來不少想像空間，滙豐股價今早急彈近8%，一舉重上30元關口。

...

欄名 : 交易講場

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