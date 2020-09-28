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【美國大選】特朗普前競選經理企圖自殺 2個月前遭降職

環球社會熱點 13:09 2020/09/28

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【美國大選】特朗普前競選經理企圖自殺 2個月前遭降職

美國總統特朗普前競選經埋帕爾斯凱爾，在寓所持槍企圖自殺，在警方勸喻下打消念頭送院，輕生原因暫時未知。帕爾斯凱爾為特朗普的競選攻勢出謀獻策，立下不少功勞，曾想出特朗普牌飲管等招數，迴響不俗，但早前被降職。

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事發在周日下午，帕爾斯凱爾（Brad Parscale）將自己反鎖在佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）的寓所內，太太發現後報警，指屋內有槍，丈夫企圖自殺。

到場的警員與帕爾斯凱爾傾談，成功與他建立互信，並說服他離開寓所。據報他沒有受傷，當局仍按相關規定將他送院，企圖輕生原因暫時未知。

44歲的帕爾斯凱爾是特朗普（Donald Trump）的前競選經理，專責網上宣傳。今年6月俄克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的特朗普造勢會，網民群起索取門票但不去集會，會場變得冷清，美國有綫新聞網絡（CNN）報道，帕爾斯凱爾事後被降職。

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帕爾斯凱爾為特朗普工作多年，特朗普2016年成功勝出總統大選，亦有他的功勞，一向頗受特朗普欣賞。他在競選宣傳上相當多主意，曾想出出售特朗普牌膠飲管的另類宣傳方法，並諷刺極端環保人士，獲得不俗反應。

特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）回應事件時指，帕爾斯凱爾是他們大家庭的一員，會全力幫助他及他的家人。

責任編輯：林建忠

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