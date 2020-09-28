【香港歷史】香港郵政推「維多利亞港」特別郵票　今起可於網上訂購（附購買連結）

▲ 香港郵政明日（29日）發行「香港今昔系列：維多利亞港」為題的特別郵票及相關集郵品。

談及香港，總離不開維多利亞港，不管水域從闊變窄，分隔九龍半島和香港島兩岸五光十色的大廈林立愈來愈多，仍是標誌香港的一大特色。香港郵政明日（29日）發行「香港今昔系列：維多利亞港」為題的特別郵票及相關集郵品。

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是次發行的郵票一套四枚，郵票的上下兩半分別展示1962年及2020年，太平山山頂上觀看到的香港島及九龍半島景況，以連票設計呈現維港逾半世紀以來的地貌變遷。各郵政局將由明日起，發售該套特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、小全張、連票、套摺、已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡。

▲ 特別郵票「香港今昔系列：維多利亞港」，圖為版票。（香港郵政提供）

▲ 特別郵票「香港今昔系列：維多利亞港」，圖為首日封。（香港郵政提供）

▲ 特別郵票「香港今昔系列：維多利亞港」，圖為套摺。（香港郵政提供）

有興趣選購的市民可由即日起至該特別郵票發行日期間，於香港郵政的官網網上訂購。截止訂購日期為2020年9月29日。「香港今昔系列﹕維多利亞港」的郵品領取/派遞日期，將於2020年11月10日或之前以電郵通知。

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責任編輯：馬意文