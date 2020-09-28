【致敬蘋果】Windows XP原始碼曝光　隱藏版主題竟與蘋果相同

▲ 有外媒意外發現，Windows XP原來曾藏有一套帶有蘋果（Apple）風格的電腦主題設計，被指是用作致敬Mac。

Windows XP原始碼近日在網路上廣為流傳，引來不少外媒及專業人士挖掘Windows XP的秘密。皇天不負苦心人，有外媒意外發現，Windows XP原來曾藏有一套帶有蘋果（Apple）風格的電腦主題設計，被指是用作致敬Mac。

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據外國科技網站The Verge報道指，微軟曾秘密研發一個叫「Candy」的主題，與蘋果Mac OS X的GUI Aqua風格相當類似，同樣採用銀白灰色設計，以及圓弧設計的按鈕與綠色的捲動軸。

而這主題並未正式發表，在系統代碼內也只敘述「僅供內部使用」。微軟最後選擇了向用戶提供Windows XP最經典的「Luna」，以藍、綠、銀三種顏色作為主調，並結合陰影、漸層效果，深受用戶歡迎。

The Verge又表示，微軟和蘋果在2000年初期，在電腦作業系統競爭已開始激烈，因此Windows受到Mac OS不少影響，相信Candy主題是用作致敬Mac。

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責任編輯：曾曉汶