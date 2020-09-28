再鼎醫藥：現時為第二上市好時機　沒有回應會否在美國退市

▲ 再鼎醫藥首席財務官曹基哲表示，對尚未商業化的產品有信心。

首隻未有盈利生物科技中概股再鼎醫藥 （09688） 今日掛牌，再鼎醫藥首席財務官曹基哲表示，受到國際及區域性的投資者支持下，今早股價造好是一個好開始，亦不太感到意外，又認為現時公司業務正進入下一階段的增長，回港作二次上市為合適時機。

再鼎醫藥半日收報607.5元，升45.5元或8.1%，成交額4.7億元，一手50股帳面賺2275元。

他表示，很高興成為首間未有盈利的生科技股作來港作第二上市，促使公司來港集資主要因看到公司有許多擴展及增長的機會。他又指， 香港為一個非常深厚的市場，有助創新企業繼續發展，對未來前景感到樂觀。不過，他並未有回應公司在香港上市後， 會否在美國退市。

截至今年上半年，再鼎醫藥虧損進一步擴大至1.29億美元（約10億港元），去年同期為8327萬美元（約6.5億港元）；收入增至1921.3萬美元（約1.49億港元）。曹基哲表示，公司在盈利上不作數字上的預測，但強調公司目前擁有強大及先進的藥物研發管道（pipeline），對尚未商業化的產品有信心。未來，公司將持續擴展藥品管道或引入更多合作夥伴關係。

目前，再鼎醫藥的產品組合包括16種產品及候選藥物，範圍涵蓋卵巢癌、胃癌、腫瘤等。其中9種處於臨床後期開發階段，目前有2項藥物已商業化。

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