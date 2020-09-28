  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

再鼎醫藥：現時為第二上市好時機　未有回應會否在美國退市

即市財經 12:37 2020/09/28

分享：

再鼎醫藥首席財務官曹基哲表示，對尚未商業化的產品有信心。

首隻未有盈利生物科技中概股再鼎醫藥 （09688） 今日掛牌，再鼎醫藥首席財務官曹基哲表示，受到國際及區域性的投資者支持下，今早股價造好是一個好開始，亦不太感到意外，又認為現時公司業務正進入下一階段的增長，回港作二次上市為合適時機。

再鼎醫藥半日收報607.5元，升45.5元或8.1%，成交額4.7億元，一手50股帳面賺2275元。

他表示，很高興成為首間未有盈利的生科技股作來港作第二上市，促使公司來港集資主要因看到公司有許多擴展及增長的機會。他又指， 香港為一個非常深厚的市場，有助創新企業繼續發展，對未來前景感到樂觀。

近期中美關係緊張，曹基哲表示，在藥物審批方面未見有太大影響，不過，並未有回應公司在香港上市後， 會否在美國退市。

截至今年上半年，再鼎醫藥虧損進一步擴大至1.29億美元（約10億港元），去年同期為8327萬美元（約6.5億港元）；收入增至1921.3萬美元（約1.49億港元）。曹基哲表示，公司在盈利上不作數字上的預測，但強調公司目前擁有強大及先進的藥物研發管道（pipeline），對尚未商業化的產品有信心。

他表示，公司已有一個路線圖（roadmap），目標計劃在2023年或之後，成為世界領先的生物製藥公司，並期望在大中華區多個治療領域能有穩定的藥品審批和商業發布，及持續擴展藥品管道或引入更多合作夥伴關係。

目前，再鼎醫藥的產品組合包括16種產品及候選藥物，範圍涵蓋卵巢癌、胃癌、腫瘤等。其中9種處於臨床後期開發階段，目前有2項藥物已商業化。

相關文章：【新股IPO】再鼎醫藥9688首日掛牌半日升8%　1手賺2275元

【新股IPO】威海市商業銀行9677周二起招股　一手入場費3545元

【新股IPO】卓越商企服務、第一服務10月初招股　合共集資46.8億元（第二版）

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價　超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 

香港股票 生物科技股 集資 生物科技 再鼎醫藥—SB（09688）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）
【港股市況】滙豐曾飈一成　帶領恒生指數升240點（不斷更新）
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）