撇除政策干預　債市表現仍耀目

上週寫道《在聯儲局新框架下更偏好高收益債券》，文中提到了在更清晰的利率方向下，預期零利率將維持數年。這令我們的分析認為在低息環境下，高收益債券存續期變短，比投資級別債券更有利。我們定期的檢視顯示債券市場的情況甚至比預期的更好。

在今年的夏季，聯儲局實際上減少了買債，但債券市場仍繼續保持平穩，而且錄得正回報，表示市場正在擺脫政策的支持，並逐步邁向正常化。從資金流的數據和債券表現分歧證明了我們對債券的看法。即使市場預期低息環境將會維持一段時間，而聯儲局的宣佈亦肯定了將利率保持在零的水平至少三年，但EPFR Global的資金流數據卻顯示市場偏好新興市場和高收益債券。這表示市場希望在低息的環境中透過追逐更高的風險來得到回報。而這種風險承擔亦解釋了7至8月聯儲局減少買債，但債券市場表現仍然理想。而各個債券種類的表現就展示了更清晰的相對偏好，也支持了我們的兩個觀點，即是在成熟市場中，歐洲高收益債券表現會優於美國，以及在聯儲局的新框架下，高收益債券更勝投資級別債券。

在大趨勢下，低息環境令正孳息回報愈來愈希缺，再加上此類收入資產的選擇不多，需求上升將可能令債息差收窄。因此，無論有沒有聯儲局的直接干預，投資者都應該繼續投資於債券市場。