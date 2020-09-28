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【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽

環球經濟金融 12:53 2020/09/28

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【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國樓價走勢再成為港人焦點。有英國樓市研究機構預期，英國樓價今年全年料平均升2%，升幅最高的是威爾斯（Wales），樓價料升3%；第二的則是大倫敦（Greater London），樓價全年料升2.5%。

英國樓市研究機構Hamptons International Housing Market Forecasts（HIHMF）發表報告指，估計今年英國樓價平均升2%，惟在今年年底開始或後勁不繼。

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該機構指出，英國脫歐過渡期會在今年12月31日結束、新冠肺炎疫情所帶來的影響以及印花稅優惠料來年3月結束，恐在今年年底至來年年初打擊英國樓市。不過，該機構相信，英國樓價及經濟會在來年年底趨穩。

英國各區樓價趨勢
地區 2019年 2020年* 2021年*
大倫敦
（Greater London）		 -0.4% 2.5% -1.0%
東南部 -0.1% 1.5% 0.5%
東部 -0.7% 1.0% 1.0%
西南部 0.3% 2.0% -1.0%
中東部 1.3% 1.5% -0.5%
中西部 1.1% 1.0% -1.5%
東北部 0.1% 1.5% 1.0%
西北部 1.5% 2.5% 1.0%
約克郡和亨伯
（Yorks & Humber）		 2.4% 2.5% 1.0%
威爾斯 3.7% 3.0% 1.0%
蘇格蘭 1.9% 1.5% 0.0%
中倫敦 4.8% 1.0% -1.0%
英國整體 0.9% 2.0% 0.0%
*為預測數字

責任編輯：林嘉莉

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