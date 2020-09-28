【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽

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新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間13:00）
英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國樓價走勢再成為港人焦點。有英國樓市研究機構預期，英國樓價今年全年料平均升2%，升幅最高的是威爾斯（Wales），樓價料升3%；第二的則是大倫敦（Greater London），樓價全年料升2.5%。
英國樓市研究機構Hamptons International Housing Market Forecasts（HIHMF）發表報告指，估計今年英國樓價平均升2%，惟在今年年底開始或後勁不繼。
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該機構指出，英國脫歐過渡期會在今年12月31日結束、新冠肺炎疫情所帶來的影響以及印花稅優惠料來年3月結束，恐在今年年底至來年年初打擊英國樓市。不過，該機構相信，英國樓價及經濟會在來年年底趨穩。
|英國各區樓價趨勢
|地區
|2019年
|2020年*
|2021年*
|大倫敦
（Greater London）
|-0.4%
|2.5%
|-1.0%
|東南部
|-0.1%
|1.5%
|0.5%
|東部
|-0.7%
|1.0%
|1.0%
|西南部
|0.3%
|2.0%
|-1.0%
|中東部
|1.3%
|1.5%
|-0.5%
|中西部
|1.1%
|1.0%
|-1.5%
|東北部
|0.1%
|1.5%
|1.0%
|西北部
|1.5%
|2.5%
|1.0%
|約克郡和亨伯
（Yorks & Humber）
|2.4%
|2.5%
|1.0%
|威爾斯
|3.7%
|3.0%
|1.0%
|蘇格蘭
|1.9%
|1.5%
|0.0%
|中倫敦
|4.8%
|1.0%
|-1.0%
|英國整體
|0.9%
|2.0%
|0.0%
|*為預測數字
責任編輯：林嘉莉