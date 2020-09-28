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【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周

環球社會熱點 12:37 2020/09/28

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【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周

英國疫情持續，政府據報擬全面封鎖倫敦，食肆及酒吧須關閉至少2周。英媒報道，英國政府早前計劃實施「全面社會封鎖」，涉及北英格蘭大部分地區；禁止家庭與家庭的室內聚會，但難以實施在家工作的企業及學校仍可繼續運作。

英國政府上周已收緊部分防疫限制，《泰晤士報》消息指，當局有意進一步收緊措施，但憂慮惹公眾及國會不滿，計劃被部分內閣成員否決，包括首相約翰遜（Boris Johnson）。

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原本計劃實施的新防疫限制包括，全面封城至少2周，甚或更長時間；所有食肆、酒吧須關閉；家庭與家庭之間，禁止在室內聚會。

消息人士稱，當時考慮率先實施全面封城的地點是西北部默西賽德郡（Merseyside）及英格蘭東北部城市，其次為大曼徹斯特地區及其他西北部城市。

該名高級官員透露，如果倫敦的確診人數持續上升，亦會面臨全面封鎖，並形容目前「倫敦的命運未定」。唐寧街據報希望避免封鎖全國，指倫敦以外的西南及東南部地區感染率較低。

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責任編輯：鄧燕君

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