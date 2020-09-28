  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 13:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】資金面遇壓力　10月貨幣政策或轉為更積極

股樓投資 12:25 2020/09/28

分享：

為了防止在季末出現的「錢荒」情況，特別是國內即將面臨長達數天的「十一」長假期，故人民銀行過去幾日頻頻在市場注資。截至周一（28日）止，人行已經連續8個工作日開展14天逆回購操作，投放的資金超過6,000億元（人民幣，下同）。

【買樓上車】第一城兩房險守「五球」　嵐山三房呎價險守萬元，詳情請按【見下頁

事實上，市場估計10月國內的資金面仍然比較緊絀，人行不止會積極向市場投放流動性，更不排除調低存準率的可能。

綜合分析，國債持續發行，是吸引市場流動性的主要原因。引述中信證券數字，該行預計第四季每個月的國債發行量在6,400至6,800億元之間，給予後市一定壓力。至於地方債，料10月淨融資總額約5,200億元，發行量在7,400億元左右。

【宏觀中國】利潤增速放緩　工業應收帳續升成隱憂，詳情請按【見下頁

同時，銀行的結構性存款持續受壓減，使得銀行之間的資金更加緊張。中信證券指，全國性中小銀行相較大型銀行在一般存款競爭中佔一定優勢，在壓降結構性存款的同時吸納了相對更多存款，形成大型銀行的準備金相對不足。同時，結構性存款遭壓減，令銀行整體的存款穩定性有所下降，不利銀行間的資金價格。

總結是，10月流動性會面臨各種壓力，故貨幣政策有機會變得比較積極，預期人行將有更多的公開市場操作，更不排除有降準。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 地方債 中國人民銀行 銀行 降準 經濟

下一篇文章

【買樓上車】第一城兩房險守「五球」　嵐山三房呎價險守萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成