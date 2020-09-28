【宏觀中國】資金面遇壓力　10月貨幣政策或轉為更積極

為了防止在季末出現的「錢荒」情況，特別是國內即將面臨長達數天的「十一」長假期，故人民銀行過去幾日頻頻在市場注資。截至周一（28日）止，人行已經連續8個工作日開展14天逆回購操作，投放的資金超過6,000億元（人民幣，下同）。

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事實上，市場估計10月國內的資金面仍然比較緊絀，人行不止會積極向市場投放流動性，更不排除調低存準率的可能。

綜合分析，國債持續發行，是吸引市場流動性的主要原因。引述中信證券數字，該行預計第四季每個月的國債發行量在6,400至6,800億元之間，給予後市一定壓力。至於地方債，料10月淨融資總額約5,200億元，發行量在7,400億元左右。

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同時，銀行的結構性存款持續受壓減，使得銀行之間的資金更加緊張。中信證券指，全國性中小銀行相較大型銀行在一般存款競爭中佔一定優勢，在壓降結構性存款的同時吸納了相對更多存款，形成大型銀行的準備金相對不足。同時，結構性存款遭壓減，令銀行整體的存款穩定性有所下降，不利銀行間的資金價格。

總結是，10月流動性會面臨各種壓力，故貨幣政策有機會變得比較積極，預期人行將有更多的公開市場操作，更不排除有降準。

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記者：林衛