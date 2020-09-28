【金融科技】余偉文：香港銀行業面臨三大轉型 金融科技處亞洲領導地位

▲ 余偉文指香港銀行業面臨三大轉型

金管局總裁余偉文出席銀行家高峰會時表示，香港將會繼續發揮國際金融中心的特殊角色，持續發展金融科技產業。他表示，目前本港銀行業正在面臨三大轉型，分別為金融科技、跨境金融和綠色金融。

金融科技方面，他表示香港金融科技已處於亞洲領導地位，隨著疫情下政府實施社交距離措施，較年長的市民開始適應銀行服務電子化，有利於普及電子支付服務發展。例如早前的現金發放計劃有超過80%均通過電子渠道發放，而轉數快亦錄得超過600萬登記，平均每日處理約40萬宗交易。

不過他提醒，在零售銀行創新服務的同時，也要留意數碼安全及釣魚電郵等風險，加強對客戶的教育。

另外，疫情加速銀行客戶適應服務數碼化的過程，花旗香港及澳門區行長暨行政總裁伍燕儀表示，該行多年前已投入大量資源發展網上銀行服務，但至近兩、三年客戶接受能力才明顯加快。她透露，在疫情帶動下，該行信用卡網購的比例在疫情前只有25%至30%，但至7月已上升至42%。瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲則指，客戶調查顯示，63%客戶傾向從社交媒體或即時通訊軟件收到最新投資建議，更有70%客戶傾向與投資顧問透過即時通訊軟件溝通。

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編輯﹕賴奕羚