【美股期貨】道指期貨升366點　納指期貨漲1.9% 新浪同意私有化盤前飆7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五在科技股帶動下，道指收報27173點，升358點。美股期貨今早於亞洲時段承接升勢，繼續造好，道指期貨升逾百點。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）今日將在歐洲議會聽證會上發表講話。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令 惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩