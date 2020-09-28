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【美股期貨】美股期貨上升　道指期貨升逾200點（不斷更新）

即市財經 15:00 2020/09/28

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美股動態不斷更新

美股上周五在科技股帶動下，道指收報27173點，升358點。美股期貨今早於亞洲時段承接升勢，繼續造好，道指期貨升逾百點。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）今日將在歐洲議會聽證會上發表講話。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

即市走勢︰

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令　惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 歐洲央行 拉加德 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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