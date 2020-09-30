【美股期貨】美國首場總統辯論結束　道指期貨轉跌逾百點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚反覆回吐，道指跌131點。美股期貨於亞洲時段今早先升後回，道指期貨曾升近200點，惟美國首場總統辯論結束後轉跌。美國今日將公布9月ADP就業人數變化、第2季度GDP終值、第2季度個人消費支出物價指數終值。

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即市走勢︰

【12︰00】道指期貨跌173點，報27235點；標指期貨跌21點，報3312點；納指期貨跌81點，報11256點。

【11︰45】百度（美：BIDU）旗下智能生活事業群組業務小度科技完成新一輪融資，融資後估值約200億元人民幣。

【中概股】百度旗下小度科技完成融資後估值200億人幣 或到科創板上市

【11︰02】美國首場總統辯論結束，道指期貨轉跌63點，報27345點，道指期貨今早曾升近200點。

【08︰15】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布，將在美國境內的主題樂園裁員2.8萬人，因新冠肺炎疫情的影響，特別是加州的迪士尼樂園無法重開。迪士尼股價盤後跌1.4%，報123.65美元。

【迪士尼樂園】美國迪士尼裁員2.8萬人 股價盤後跌逾1%

道指跌131點港股ADR升131點 紐約期金升1%重上1900美元

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9月29日（二）市況

美國民主黨提出新一輪2.2萬億美元的刺激方案，惟市場普遍預期大選前未必能及時推出新一輪紓困措施。市場重點關注香港時間周三上午9時，現任美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登將進行首場電視辯論。

截至4：00 最新報 最大升幅 最大跌幅 道指 -0.5% +0.1% -0.9% 納指 -0.3% +0.3% -0.5% 紐約期油 -3.7% +0.2% -5.4% Tesla -0.5% +1.7% -2.3% 蘋果 -0.8% +0.3% -1.2% ZOOM -4.5% +0.4% -5.1%

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？ Elon Musk指Starlink有望數年內上市 聲稱優先照顧散戶

【金價走勢】瑞銀籲買黃金對沖美國大選風險 料金價年底重上2000美元關

【中概股】貝殼找房股價飆8%創新高 市值接近兩間萬科

【騰訊收購】騰訊私有化搜狗達成最終協議 搜狐、搜狗急升

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌131點，收報27452點，標指跌0.5%，收報3335點，納指跌0.3%，收報11085點。

【01︰46】美股續跌，道指跌131點，報27452點；標指跌0.41%，報3337點；納指跌0.16%，報11099點。

【01︰11】紐約期油11月合約日內跌幅逾5%，每桶報38.57美元。

【00︰49】蔚來汽車（美︰NIO）漲逾6%，報19.98美元；此前德意志銀行給予其買入評級，目標價為24美元。

【23︰51】美股跌幅擴大，道指跌0.85%或234點，報27349點；標指跌0.63%，納指跌0.35%。

【22︰46】道指跌129點，報27454點；標指跌0.37%；納指跌0.44%。

【22︰02】美國9月諮商會消費者信心指數從84.8飆升至101.8，反彈幅度創2003年以來最大；遠高過預期90點。

【21︰30】道指低開19點，報27560點，標指及納指分別跌0.1%。

【20︰32】美國8月商品貿易逆差初值為829億美元，高過市場預期的818億美元。

【20︰21】道指期貨跌60點，報27422點；標指期貨跌0.25%；納指期貨跌0.45%。

【18︰39】美股期貨走勢反覆，道指期貨再度轉升4點；標指期貨持平；納指期貨跌0.11%。

【16︰06】道指期貨轉跌121點，報27361點；標指期貨跌13點，報3332點；納指期貨跌57點，報11337點。

【15︰00】歐洲股市早段表現，德股跌0.4%；英股跌0.1%；法股跌0.2%。

【14︰25】爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）首批iPhone 12手機將於10月5日向經銷商出貨，當中包括iPhone 12及iPhone 12 mini。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

【12︰17】美股期貨向上，道指期貨升89點，報27571點；標指期貨升11點，報3357點；納指期貨升25點，報11420點。

【12︰10】根據富蘭克林鄧普頓投資資料，目現約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。不過，該行認為藥企明年製造的疫苗主要是用來滿足已簽的政府合約，要更廣泛地接種疫苗可能要等到2021年之後，料人們承受疫情大流行的時間會更長。

【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後 大流行時間或更長

【10︰45】Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk提及，計劃在未來幾年內，當收入增長平穩且可預測時，便會把SpaceX的空間互聯網企業Starlink上市。

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？ Elon Musk指Starlink有望數年內上市 聲稱優先照顧散戶

另外，Elon Musk表示，即使新冠肺炎疫苗面世，他與他的家人都不會接種疫苗，因他們「沒有面對新冠肺炎千的風險」（not at risk for COVID）。

【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗 強調自己及家人沒有患病風險

【09︰35】華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華就引渡美國受審案再度出庭。孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導，這些證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐銀行隱瞞。

【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭 稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

【08︰00】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，若希望在大選前達成任何刺激計畫協議，白宮必須就新一輪刺激計畫同意更多的開支規模。

佩洛西︰若要達成刺激計畫協議 必須提高援助規模

道指升410點港股ADR升150點 紐約期金升0.9%

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9月28日（一）市況

美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾500點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐，利好環球股市。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。

最大變幅 收市變幅 道指 +2.0% +1.5% 標指 +1.9% +1.6% 納指 +1.9% +1.9% 蘋果 +2.7% +2.4% TESLA +5.1% +3.4% facebook +1.9% +0.8% ZOOM +4.7% +-1.8% Unity +11.3% +6.7% 波音 +7.6% +6.5%

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

【中概股】新浪同意以每股43.3美元被私有化 盤前升逾7%

【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升410點，收報27584點，標指升1.6%，收報3351點，納指升1.9%，收報11117點。

【01︰24】現貨白銀升2.86%，每安士報23.5美元。

【01︰00】道指升530點；納指升1.4%。

【00︰16】道指升488點，報27662點；標指升1.48%；納指升1.17%。

【23︰32】美國佛羅里達州新冠肺炎確診病例累計701302例。

【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。

【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。

【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令 惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩