【美股期貨】美國總統首場電視辯論前　道指期貨表現反覆 （不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚上揚，市場憧憬美國有望推出新一輪刺激措施，道指升410點，美股期貨今早於亞洲時段先升後跌。美國今日將公布8月商品貿易帳、9月諮商會消費者信心指數。另外，香港時間周三上午9時現任美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登將進行首場電視辯論。

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

即市走勢︰

【18︰39】美股期貨走勢反覆，道指期貨再度轉升4點；標指期貨持平；納指期貨跌0.11%。

【16︰06】道指期貨轉跌121點，報27361點；標指期貨跌13點，報3332點；納指期貨跌57點，報11337點。

【15︰00】歐洲股市早段表現，德股跌0.4%；英股跌0.1%；法股跌0.2%。

【14︰25】爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）首批iPhone 12手機將於10月5日向經銷商出貨，當中包括iPhone 12及iPhone 12 mini。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

【12︰17】美股期貨向上，道指期貨升89點，報27571點；標指期貨升11點，報3357點；納指期貨升25點，報11420點。

【12︰10】根據富蘭克林鄧普頓投資資料，目現約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。不過，該行認為藥企明年製造的疫苗主要是用來滿足已簽的政府合約，要更廣泛地接種疫苗可能要等到2021年之後，料人們承受疫情大流行的時間會更長。

【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後 大流行時間或更長

【10︰45】Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk提及，計劃在未來幾年內，當收入增長平穩且可預測時，便會把SpaceX的空間互聯網企業Starlink上市。

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？ Elon Musk指Starlink有望數年內上市 聲稱優先照顧散戶

另外，Elon Musk表示，即使新冠肺炎疫苗面世，他與他的家人都不會接種疫苗，因他們「沒有面對新冠肺炎千的風險」（not at risk for COVID）。

【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗 強調自己及家人沒有患病風險

【09︰35】華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華就引渡美國受審案再度出庭。孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導，這些證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐銀行隱瞞。

【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭 稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

【08︰00】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，若希望在大選前達成任何刺激計畫協議，白宮必須就新一輪刺激計畫同意更多的開支規模。

佩洛西︰若要達成刺激計畫協議 必須提高援助規模

道指升410點港股ADR升150點 紐約期金升0.9%

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9月28日（一）市況

美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾500點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐，利好環球股市。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。

最大變幅 收市變幅 道指 +2.0% +1.5% 標指 +1.9% +1.6% 納指 +1.9% +1.9% 蘋果 +2.7% +2.4% TESLA +5.1% +3.4% facebook +1.9% +0.8% ZOOM +4.7% +-1.8% Unity +11.3% +6.7% 波音 +7.6% +6.5%

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

【中概股】新浪同意以每股43.3美元被私有化 盤前升逾7%

【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升410點，收報27584點，標指升1.6%，收報3351點，納指升1.9%，收報11117點。

【01︰24】現貨白銀升2.86%，每安士報23.5美元。

【01︰00】道指升530點；納指升1.4%。

【00︰16】道指升488點，報27662點；標指升1.48%；納指升1.17%。

【23︰32】美國佛羅里達州新冠肺炎確診病例累計701302例。

【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。

【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。

【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令 惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩