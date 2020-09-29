【美股期貨】美國總統首場電視辯論前　美股期貨續向上 （不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚上揚，市場憧憬美國有望推出新一輪刺激措施，道指升410點，美股期貨今早於亞洲時段續向上。美國今日將公布8月商品貿易帳、9月諮商會消費者信心指數。另外，現任美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登將進行首場電視辯論。

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

即市走勢︰

【12︰17】美股期貨向上，道指期貨升89點，報27571點；標指期貨升11點，報3357點；納指期貨升25點，報11420點。

【12︰10】根據富蘭克林鄧普頓投資資料，目現約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。不過，該行認為藥企明年製造的疫苗主要是用來滿足已簽的政府合約，要更廣泛地接種疫苗可能要等到2021年之後，料人們承受疫情大流行的時間會更長。

【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後 大流行時間或更長

【10︰45】Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk提及，計劃在未來幾年內，當收入增長平穩且可預測時，便會把SpaceX的空間互聯網企業Starlink上市。

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？ Elon Musk指Starlink有望數年內上市 聲稱優先照顧散戶

另外，Elon Musk表示，即使新冠肺炎疫苗面世，他與他的家人都不會接種疫苗，因他們「沒有面對新冠肺炎千的風險」（not at risk for COVID）。

【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗 強調自己及家人沒有患病風險

【09︰35】華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華就引渡美國受審案再度出庭。孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導，這些證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐銀行隱瞞。

【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭 稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

【08︰00】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，若希望在大選前達成任何刺激計畫協議，白宮必須就新一輪刺激計畫同意更多的開支規模。

佩洛西︰若要達成刺激計畫協議 必須提高援助規模

道指升410點港股ADR升150點 紐約期金升0.9%

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9月28日（一）市況

美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾500點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐，利好環球股市。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。

最大變幅 收市變幅 道指 +2.0% +1.5% 標指 +1.9% +1.6% 納指 +1.9% +1.9% 蘋果 +2.7% +2.4% TESLA +5.1% +3.4% facebook +1.9% +0.8% ZOOM +4.7% +-1.8% Unity +11.3% +6.7% 波音 +7.6% +6.5%

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行 一文看清6大主題

【中概股】新浪同意以每股43.3美元被私有化 盤前升逾7%

【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升410點，收報27584點，標指升1.6%，收報3351點，納指升1.9%，收報11117點。

【01︰24】現貨白銀升2.86%，每安士報23.5美元。

【01︰00】道指升530點；納指升1.4%。

【00︰16】道指升488點，報27662點；標指升1.48%；納指升1.17%。

【23︰32】美國佛羅里達州新冠肺炎確診病例累計701302例。

【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。

【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。

【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令 惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩