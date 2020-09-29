【美股市況】道指收市漲410點 納指升1.9% （不斷更新）

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【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4% 夜期收市升144點（不斷更新）
美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾500點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐，利好環球股市。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。
|最大變幅
|收市變幅
|道指
|+2.0%
|+1.5%
|標指
|+1.9%
|+1.6%
|納指
|+1.9%
|+1.9%
|蘋果
|+2.7%
|+2.4%
|TESLA
|+5.1%
|+3.4%
|+1.9%
|+0.8%
|ZOOM
|+4.7%
|+-1.8%
|Unity
|+11.3%
|+6.7%
|波音
|+7.6%
|+6.5%
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焦點新聞︰
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即市走勢︰
【04︰00】道指收市升410點，收報27584點，標指升1.6%，收報3351點，納指升1.9%，收報11117點。
【01︰24】現貨白銀升2.86%，每安士報23.5美元。
【01︰00】道指升530點；納指升1.4%。
【00︰16】道指升488點，報27662點；標指升1.48%；納指升1.17%。
【23︰32】美國佛羅里達州新冠肺炎確診病例累計701302例。
【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。
【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。
【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。
【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。
【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。
【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。
【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。
【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。
【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。
【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。
【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。
【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。
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責任編輯︰梁浩碩