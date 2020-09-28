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【美股市況】道指升300點 納指漲1.1% 美滙跌0.4%（不斷更新）

即市財經 22:03 2020/09/28

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美股動態不斷更新

美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾400點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

【中概股】新浪同意以每股43.3美元被私有化 盤前升逾7%

【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市走勢︰

【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。

【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。

【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令　惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 歐洲央行 拉加德 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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