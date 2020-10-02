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專題:新冠肺炎

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【美股市況】特朗普確診　道指跌幅縮至約250點　 非農數據差過預期 （不斷更新）

即市財經 22:43 2020/10/02

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美股動態不斷更新

港股休市，美國總統特朗普夫婦確診感染新冠肺炎，要受隔離。特朗普在twitter發帖文，宣布自己與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠病毒，會馬上接受治療。美國最新公布的非農數據亦差過預期。

【20：43】 最新跌幅 最大跌幅
道指期貨 -1.4%或375點 -2.1%或580點
標指期貨 -1.4%或46點 -2.0%或67點
納指期貨 -2%或228點 -2.4%或273點
日本日經指數 -0.7%或155點 -1.0%或234點
紐約期油 -2.7%或1.04美元 -3.0%或1.5美元

港股外圍動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點文章︰

【美股焦點】《花花公子》借殼重新上市 估值逾3.8億美元

【美股焦點】「納斯達克巨鯨」再現？神秘買家大手購入科技股期權惹關注

【美國經濟】9月非農就業職位新增66.1萬 差過市場預期 失業率7.9%

【撈底買美股？】美股基金最新一周吸資500億元　佔環球股票資產六成

即市走勢︰

【22︰42】道指報27562點，跌254點。

【22︰02】 道指跌幅縮至147點，報27669點；標指期貨跌0.67%；納指跌1%。

【21︰32】道指低開280點，報27816點，其後跌幅擴至近400點；納指跌1.9%；標指跌1.4%。

【20︰41】美國9月非農數據差過預期，道指期貨跌375點，報27314點。

【20︰05】外電報道，美國副總統彭斯及其妻子的新冠肺炎檢測呈陰性。

【18︰40】道指期貨跌414點，報27275點；標指期貨跌1.59%，報3314點；納指期貨跌2.07%，報11335點。

【17：20】理想汽車（美：LI）公布9月交付3504輛「理想ONE」，按月增長29.3%，為連續第3個月實現按月上漲，盤前股價跌0.9%。

【17：20】蔚來汽車（美：NIO）9月交付了4708輛汽車，創下了月度新紀錄，按年增長133.2%，惟盤前跌3.9%。

【13︰30】道指期貨急瀉，低見27195點，最多跌494點或1.8%，標指期貨跌1.7%，納指期貨跌1.9%。

【13︰00】特朗普確診新冠肺炎。

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10月1日（周四）市況

【截至5：00】 收市報 變幅
道指 27816 +0.1%
納指 11326 +1.4%
Tesla 448.16 +4.5%
蘋果 116.79 +0.8%
亞馬遜 3,221.26 +2.3%
ZOOM 482.99 +2.7%
Palantir 9.45 -0.5%
波音 167.97 +1.6%
油股跟油價弱
紐約期油 38.58 -4.1%
埃克森美孚 33.15 -3.5%
雪佛龍 70.40 -2.2%

【04︰00】道指收市升35點或0.1%，收報27816點，標指升0.5%，收報3380點，納指升1.4%，收報11326點。紐約期油跌3.9%。

【00︰30】歐股收市個別發展，德國跌0.2%，英法升0.2%及0.4%。

【22︰20】紐約期油大跌4.9%，報38.25美元。

【22︰01】道指轉跌22點。

【22︰00】美國ISM製造業指數報55.4，遜預期的56.4。

【21︰30】美股開市升逾200點，最多升256點，越28000關。標指升1%，納指升1.3%。

【20︰48】道指期貨升幅回順至202點，報27866點。納指期貨升1.3%。

【20︰30】美國上周首領失業救濟人數83.7萬 少過預期 一文看清美國申領失業救濟人數

【16︰00】德國製造業PMI報56.4，稍遜預期。

【15︰00】歐股開市窄幅上落

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9月30日（三）市況

美國9月「小非農」ADP新增私人職位74.9萬，好過市場預期，以及寄望紓綑措施有新進展，刺激道指造好，一度大升573點，收市回順至329點。

截至4：00 收市報 收市升幅 最大升幅
道指 27781 +1.2% +2.1%
納指 11167 +0.7% +1.7%
蔚來 21.20 +1.7% +8.3%
Tesla 429.01 +2.4% +3.5%
蘋果 115.81 +1.5% +2.8%
ZOOM 470.11 +1.0% +3.4%
Palantir 9.73 +34.2% +57.4%
波音 165.09 +0.9% +4.5%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點文章︰

【美國經濟】9月「小非農」ADP新增私人職位74.9萬 勝預期

【中概股】貝殼找房股價飆8%創新高 市值接近兩間萬科

【美股焦點】 Nikola股價挫8% 創始人遭指控性侵 曾遭沽空機構狙擊

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升329點，收報27781點，標指升0.8%，收報3363點，納指升0.7%，收報11167點。Palantir收市升34.2%，收報9.73元。

【02︰06】道指升526點，報27979點；標指升1.59%，報3388點；納指升1.6%，報11265點。

【02︰04】Palantir（美︰PLTR）首掛高開逾4成，報10.15美元。

【01︰14】秦淮數據（美︰CD）首掛，暫升12%，報15.13美元。

【00︰49】道指升479點，報27932點；標指升1.38%；納指升1.33%。

【00︰07】 美國聯邦航空管理局（FAA）開始對波音737 MAX進行試飛。

【22︰48】道指升416點，報27868點；標指升1.14%，報3373點；納指升1.17%，報11215點。

【22︰00】美股升幅擴大，道指升308點，報27761點；標指升0.86%；納指升0.86%。

【21︰32】道指高開後升幅擴至165點，報27641點，標指升0.5%，納指升0.3%。

【21︰15】現貨金價一度轉升，重上1900美元關。

【20︰41】9月「小非農」新增就業職位數據勝預期，道指期貨跌幅收窄至122點。

【20︰00】道指期貨跌185點；標指期貨跌0.56%；納指期貨跌0.65%。

【18︰46】道指期貨跌148點，報27260點；標指期貨跌0.44%。

【17︰24】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）盤前跌2.7%，報122美元。

【16︰57】道指期貨跌226點，報27182點；標指期貨跌26點，報3307點；納指期貨跌106點，報11231點。

【16︰10】石油巨企荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell，美：RDS）表示，疫情令原油需求銳減下，計劃於2022年底前裁員7000至9000人，包括今年同意自願離職的1500名員工。

殼牌Shell擬裁員最多9000人　佔一成人手

【15︰00】歐洲股市初段表現，德股跌0.8%，英股跌0.5%，法股跌0.3%。

【13︰52】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌284點，報27124點；標指期貨跌32點，報3301點；納指期貨跌122點或近1.1%，報11215點。

【13︰00】內地《集微網》引述消息報道，繼iPad Air 4上導入側邊指紋識別方案後，蘋果（Apple， 美：AAPL）明年上半年發布的iPhone SE Plus或iPhone 12s可能會取消Face ID的設計，改用由其自主研發的側邊指紋識別方案。

【iPhone 12】iPhone 12或iPhone SE Plus或取消Face ID　改用側邊指紋識別

【12︰00】道指期貨跌173點，報27235點；標指期貨跌21點，報3312點；納指期貨跌81點，報11256點。

【11︰45】百度（美：BIDU）旗下智能生活事業群組業務小度科技完成新一輪融資，融資後估值約200億元人民幣。

【中概股】百度旗下小度科技完成融資後估值200億人幣　或到科創板上市

【11︰02】美國首場總統辯論結束，道指期貨轉跌63點，報27345點，道指期貨今早曾升近200點。

【08︰15】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）公布，將在美國境內的主題樂園裁員2.8萬人，因新冠肺炎疫情的影響，特別是加州的迪士尼樂園無法重開。迪士尼股價盤後跌1.4%，報123.65美元。

【迪士尼樂園】美國迪士尼裁員2.8萬人　股價盤後跌逾1%

道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元

 

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9月29日（二）市況

美國民主黨提出新一輪2.2萬億美元的刺激方案，惟市場普遍預期大選前未必能及時推出新一輪紓困措施。市場重點關注香港時間周三上午9時，現任美國總統特朗普及民主黨總統候選人拜登將進行首場電視辯論。

截至4：00 最新報 最大升幅 最大跌幅
道指 -0.5% +0.1% -0.9%
納指 -0.3% +0.3% -0.5%
紐約期油 -3.7% +0.2% -5.4%
Tesla -0.5% +1.7% -2.3%
蘋果 -0.8% +0.3% -1.2%
ZOOM -4.5% +0.4% -5.1%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？　Elon Musk指Starlink有望數年內上市　聲稱優先照顧散戶

【金價走勢】瑞銀籲買黃金對沖美國大選風險 料金價年底重上2000美元關

【中概股】貝殼找房股價飆8%創新高 市值接近兩間萬科

【騰訊收購】騰訊私有化搜狗達成最終協議 搜狐、搜狗急升

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌131點，收報27452點，標指跌0.5%，收報3335點，納指跌0.3%，收報11085點。

【01︰46】美股續跌，道指跌131點，報27452點；標指跌0.41%，報3337點；納指跌0.16%，報11099點。

【01︰11】紐約期油11月合約日內跌幅逾5%，每桶報38.57美元。

【00︰49】蔚來汽車（美︰NIO）漲逾6%，報19.98美元；此前德意志銀行給予其買入評級，目標價為24美元。

【23︰51】美股跌幅擴大，道指跌0.85%或234點，報27349點；標指跌0.63%，納指跌0.35%。

【22︰46】道指跌129點，報27454點；標指跌0.37%；納指跌0.44%。

【22︰02】美國9月諮商會消費者信心指數從84.8飆升至101.8，反彈幅度創2003年以來最大；遠高過預期90點。

【21︰30】道指低開19點，報27560點，標指及納指分別跌0.1%。

【20︰32】美國8月商品貿易逆差初值為829億美元，高過市場預期的818億美元。

【20︰21】道指期貨跌60點，報27422點；標指期貨跌0.25%；納指期貨跌0.45%。

【18︰39】美股期貨走勢反覆，道指期貨再度轉升4點；標指期貨持平；納指期貨跌0.11%。

【16︰06】道指期貨轉跌121點，報27361點；標指期貨跌13點，報3332點；納指期貨跌57點，報11337點。

【15︰00】歐洲股市早段表現，德股跌0.4%；英股跌0.1%；法股跌0.2%。

【14︰25】爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）首批iPhone 12手機將於10月5日向經銷商出貨，當中包括iPhone 12及iPhone 12 mini。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

【12︰17】美股期貨向上，道指期貨升89點，報27571點；標指期貨升11點，報3357點；納指期貨升25點，報11420點。

【12︰10】根據富蘭克林鄧普頓投資資料，目現約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。不過，該行認為藥企明年製造的疫苗主要是用來滿足已簽的政府合約，要更廣泛地接種疫苗可能要等到2021年之後，料人們承受疫情大流行的時間會更長。

【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後　大流行時間或更長

【10︰45】Tesla（美︰TSLA）創辦人Elon Musk提及，計劃在未來幾年內，當收入增長平穩且可預測時，便會把SpaceX的空間互聯網企業Starlink上市。

【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？　Elon Musk指Starlink有望數年內上市　聲稱優先照顧散戶

另外，Elon Musk表示，即使新冠肺炎疫苗面世，他與他的家人都不會接種疫苗，因他們「沒有面對新冠肺炎千的風險」（not at risk for COVID）。

【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗　強調自己及家人沒有患病風險　

【09︰35】華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華就引渡美國受審案再度出庭。孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導，這些證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐銀行隱瞞。

【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭　稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

【08︰00】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，若希望在大選前達成任何刺激計畫協議，白宮必須就新一輪刺激計畫同意更多的開支規模。

佩洛西︰若要達成刺激計畫協議　必須提高援助規模

道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%

 

-------------------------

9月28日（一）市況

美股承接上周五升勢，繼續造好，3大指數齊高開，道指曾漲逾500點；美滙指數在經歷近期升幅後有所回吐，利好環球股市。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。

  最大變幅 收市變幅
道指 +2.0% +1.5%
標指 +1.9% +1.6%
納指 +1.9% +1.9%
蘋果 +2.7% +2.4%
TESLA +5.1% +3.4%
facebook +1.9% +0.8%
ZOOM +4.7% +-1.8%
Unity +11.3% +6.7%
波音 +7.6% +6.5%

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焦點新聞︰

【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

【中概股】新浪同意以每股43.3美元被私有化 盤前升逾7%

【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升410點，收報27584點，標指升1.6%，收報3351點，納指升1.9%，收報11117點。

【01︰24】現貨白銀升2.86%，每安士報23.5美元。

【01︰00】道指升530點；納指升1.4%。

【00︰16】道指升488點，報27662點；標指升1.48%；納指升1.17%。

【23︰32】美國佛羅里達州新冠肺炎確診病例累計701302例。

【22︰47】道指升幅再次擴大，最新升451點，報27625點；標指升1.49%；納指升1.29%。

【22︰00】道指升幅收窄至354點，報27528點；標指升1.19%；納指升1.14%。

【21︰31】美滙指數下跌0.4%，道指高開188點後漲幅擴至427點，報27601點；標指升1.4%；納指升1.5%。

【20︰50】美股期貨升幅擴大，道指期貨升366點，報274069點；標指期貨升1.41%；納指期貨升1.88%。

【19︰56】現貨白銀漲超1%，重回23美元水平。

【18︰53】道指期貨升336點，報27403點；標指期貨升1.35%；納指期貨升1.79%。

【17︰24】道指期貨續升230點；標指期貨升28%；納指期貨升1.1%。

【16︰18】道指期貨升243點，報27286點；標指期貨升28點，報3316點；納指期貨升119點或近1.1%，報11256點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升1.4%；英股升1.2%；法股升0.05%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升230點，報27273點；標指期貨升25點，報3312點；納指期貨升75點，報11211點。

【12︰00】美股期貨上升，道指期貨升129點，報27172點；標指期貨升13點，報3300點；納指期貨升42點，報11179點。

【09︰25】美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。

【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令　惟11月中禁令未除

道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩

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