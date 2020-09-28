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美國加州擬徵收富人稅　「新債王」岡拉克：或會搬離加州

環球政經 17:43 2020/09/28

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新冠疫情的持續令美國各州財政支出激增，稅收收入減少，目前包括加州在內的部分州政府正考慮對富人徵收更多稅款，以增加財政收入。有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，如提高富人稅率，他有可能會將公司總部搬離加州。

早前加州有民主黨議員提議，將年收入超過500萬美元（約3875萬元）家庭的最高稅率從13.3％提高到16.8％。岡拉克對此表示不滿，並邀請那些「低稅收、治理良好」的州份的地產中介聯絡他。

【美國大選】首場辯論將於下周二舉行　分析師列潛在受惠股（附名單）【下一頁 

岡拉克周日（27日）還發推文表示，他相信除了他以為，包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、知名Podcaster Joe Rogan和美國保守派名人Ben Shapiro等亦有可能搬離加州，以脫離加州的「無能治理」（incompetent governance）。

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編輯：李勝男

疫情 岡拉克 馬斯克 貿易逆差 美元 美國 Tesla 美國民主黨

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