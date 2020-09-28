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【買樓上車】第一城兩房險守「五球」　嵐山三房呎價險守萬元

股樓投資 12:01 2020/09/28

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新盤齊推，搶去不少二手盤客源，業主只好平賣突圍，對上車客來說，絕對要好事。其中，沙田第一城有兩房單位更以低市價出售，售價險守「五球」。

【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬【下一頁

利嘉閣黃萬盛說，沙田第一城38座低層D室，實用面積304平方呎，以505萬元易手，實用呎價16,612元。翻查近期成交，屋苑同類型低層單位，月中以527萬元易手，實用呎價17,319元，換言之，上述38座低層D室成交價，略低市價約4%。

以上述單位為例，成交價505萬元，申請九成按揭，首期要50.5萬元，假設分30年還，利率2.5厘計，每月供17,958元，最低每月入息要求43,010元。

【買樓理財】港島盤有賺無輸？　這個半新盤兩年來全蝕【下一頁

藍籌屋苑受壓，新界二手屋苑情況相若，以大埔嵐山為例，三房呎價險守萬元大關。中原許秋偉說，屋苑2座中層B室，實用面積928平方呎，屬套3房連士多房間隔，原開價950萬元，終減價20萬元，以930萬元易手，實用呎價10,022元。

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撰文 : 黃卓賢

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二手市場 嵐山 沙田第一城

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