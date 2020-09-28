【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘

▲ 螞蟻集團旗下的螞蟻銀行（香港）今日起正式開業。

螞蟻集團旗下的螞蟻銀行（香港）今日起正式開業。該行表示，將提供年利率高達2.5厘的「存款寶」活期儲蓄存款， 短期內將與本地電子錢包支付寶香港（AlipayHK）合作，將銀行服務與市民的衣、食、住、行、消費娛樂等多元生活場景融合，為客戶提供更便捷服務。

螞蟻銀行（香港）表示，市民由即日起，可以下載該行的手機應用程式，僅憑香港永久居民身份證，最快需時3分鐘便可成功開戶，即時體驗全天候銀行服務。該行將提供高達2.5厘的「存款寶」活期儲蓄存款，存款要求為2萬元以下；若存款為2萬元以上至50萬元

，年利率為1厘。

支付寶香港用戶將可透過電子錢包開戶

另外，該行短期內將與AlipayHK合作，將銀行服務與市民的衣、食、住、行、消費娛樂等多元生活場景融合，為客戶提供更便捷服務。逾200萬AlipayHK用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行（香港）小程式遙距開設該行的賬戶，將個人銀行服務全方位融入日常生活場景，嘗試新體驗。

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編輯：吳敏芳