【美國大選】特朗普提名大法官人選 或推翻1973年墮胎合法裁決

美國總統特朗普提名保守派法官巴雷特(Amy Coney Barrett),出任最高法院大法官,可能成為特朗普任內第三位任命的大法官。巴雷特的提名引起宗教團體關注,尤其是她關於墮胎的立場。英國廣播公司(BBC)報道,特朗普曾言,巴雷特有機會推翻1973年美國法院對墮胎法例的裁決。

她在2017年獲得特朗普提名出任上訴法院法官,其時,她的宗教信仰也受到關注。她曾表示,其個人觀點,不會影響裁決("no bearing on the discharge of my duties as a judge" )。

巴雷特是保守的天主教團體「讚美的子民」(People of Praise)的成員,該團體旗下的教會學校主張只有異性之間的結婚的伴侶才能發生性行為,巴雷特作為該保守團體的成員受到同性戀團體的批評。2013年,她曾表示「生命從受孕的那一刻開始」,此言論被視為是反墮胎,受到宗教保守派的支持。她本人沒有公開談論與這些宗教團體的關係。

英國廣播公司(BBC)報道,特朗普曾言,巴雷特有機會推翻1973年美國最高法院對墮胎法的裁決,這也正是民主黨和婦女權益團體所擔心的。1973年美國最高法院就"羅伊訴韋德案"(Roe vs Wade)做出判決,墮胎在大多數州成為合法,但至今仍爭議不斷。

在特朗普引起爭議的強硬移民政策上,巴雷特也採取贊成立場,並對擴大槍械權利表示支持,保守派人士還希望她能推翻奧巴馬醫療保險系統。

但巴雷特在接受提名的時候表示,她擔任大法官只會根據法律來做判決,「法官不是制定政策的人,法官必須將個人所持的任何觀點放到一邊。」

參議院司法委員會主席、共和黨的格雷厄姆表示,委員會預計會在10月12日展開確認聽證會的程序,之後兩日進行提問,到22日會決定是否批准巴雷特的提名,最快會在10月底進行參議院全院表決,若果提名獲得通過,巴雷特將接替金斯柏格的遺缺,出任最高法院大法官。

外界相信,特朗普希望趕及在11月3日的總統大選前通過提名。

