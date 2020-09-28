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【新股IPO】天任1429明日掛牌 暗盤升46%  一手帳面賺1280元

股樓投資 19:08 2020/09/28

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天任集團（新上市編號：01429）明日掛牌，根據輝立交易平台其暗盤高開近26%，最高曾見0.65元，收市報0.51元，較招股價0.35元升45.7%；成交8,280萬股，涉資4,650萬元；以8,000股計，每手帳面賺1,280元。

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此外，天任公布招股結果，決定以招股下限0.35元定價，其招股範圍介乎0.35元至0.44元，香港公開發售部分錄得25.76倍超額認購，中籤率為12.5%；同人融資為獨家保薦人。

再鼎醫藥9688今掛牌 升8.5% 一手帳面賺2400元，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

天任集團（01429） IPO 香港股票

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