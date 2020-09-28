【中小企】食安中心推奶類及冰凍甜點進口商網上新服務（附網站連結）

▲ 食安中心推出有關於奶類及冰凍甜點進口商的網上新服務。（資料圖片）

愈來愈多中小企藉互聯網發展業務。食物環境衞生署食物安全中心（簡稱「食安中心」）今日（28日）亦在「食物貿易商入門網站」，推出新服務，讓有關於奶類及冰凍甜點進口的業界，在網站開立帳戶後，網上申請進口准許和報告食物批次抵港。

該網站今日為配合新服務，進一步擴闊網站功能，實施多項有關奶類及冰凍甜點的進口新措施，包括重新編排申請表格版面，以求內容清晰易明，並隨附指引列明注意事項，和申請所需的資料和文件；進口准許書列出所有獲准產品的資料及進口准許條件。

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至於奶類及冰凍甜點的進口商，還有下列更新的措施須注意：

1. 新及續發的進口准許統一有效期為12個月；

2. 簡化申請手續，即若一項產品包括其基本容器已獲准許，進口商無需為同款產品的不同包裝（例如半打裝或孖裝），再申請進口准許。只要在報告食物抵港時，提供相關的包裝資料即可。

冀網上報貨提升效率 中小企可以如何做？

中心發言人表示，現時提供一個工作表範本，方便進口商將食物批次資料更有效匯入網站。而接納報告後，會就貨物檢測及放行等事宜與進口商聯絡。完成所有程序後，中心會經網站發出放行書。網上報貨方便業界及中心的清關工作，有助提升效率。

發言人補充，進口商仍可按其運作需要，繼續以書面形式提交申請及報告貨物抵港。其實該中心於去年底起，已分階段在該網站上，推出網上服務，目前提供服務包括辦理食物貿易商的登記和續期、發放有關暫停進口食物的信息，以及讓進口肉類、家禽及野味企業，申請進口許可證和進口准許、查閱申請進度和記錄食物抵港資料。

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責任編輯：馬意文