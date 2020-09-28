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【中芯國際981】出口或受管制中芯挫近半成 瑞信料續跑輸大市削25%目標價

股樓投資 14:47 2020/09/28

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英國《金融時報》早前上周六引述美國商務部發送給中芯國際（00981）的函件稱，美國企業需要許可才能向中芯出口特定產品，因為這些產品可能被用於軍事用途，構成「不可接受的風險」。中芯雖指未收到此類官方消息，今日仍然捱沽，截至2時30分報17.68元跌4.8%,同業華虹半導體(01347)憧憬受益於轉單效應, 同一時間反升4.7%報26.6元。

【港交所388】李小加表示 考慮將生物科技公司納入港股通   詳情請看[下一頁]

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東  詳情請看[下一頁]

花旗估計，美國的出口限制令中芯國際股價面臨新的壓力，但此一限制一個月內或不會生效。

瑞信則把中芯目標價從22.5元下調至17元，維持跑輸大市評級，主要由於美國措施將影响集團產品升級，和主要客户華為也受措施影响。該行估計華虹將能受惠於事件。

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撰文 : 李尚毅

華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 經濟

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