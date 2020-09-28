【美國大選】特朗普要求總統辯論設藥檢 質疑拜登服藥谷表現

美國大選11月3日舉行，本周舉行首場總統辯論前，總統特朗普再次攻擊拜登，指拜登過去的辯論表現十分不一致，質疑他曾服用藥物提升表現，要求總統辯論增設藥物檢測。

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特朗普在Twitter發帖文，強烈要求拜登在美國時間周二晚（本港時間周三早上）進行辯論之前或之後，進行藥物檢測，質疑拜登曾服藥物助增強表現，又稱自己亦願意接受檢測。

特朗普形容，拜登的辯論表現，創造紀錄地不連貫（record setting uneven），斷言只有藥物會造成這種情況。

這並非特朗普首次指摘拜登服用藥物改善表現，上月拜登發表的接受提名演說大獲好評，特朗普亦曾攻擊拜登用藥。惟服藥論純粹是特朗普揣測，他未有提出任何根據。

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今年初民主黨多場初選辯論，77歲的拜登的表現相當不穩定，在最初幾場，表現相當不濟，反應較遲緩，但到了初選後段，與強敵桑德斯（Bernie Sanders）單對單舌戰，表現則明顯改善。

責任編輯：林建忠