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Google推出咪嘴挑戰　邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型

科技 11:29 2020/09/28

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Google再為漸凍症患者發起一場名為LipSync的咪嘴挑戰，邀請Google用家為一首歌曲夾口型，助Google完成訓練漸凍症患者專用人工智能（AI）模型的實驗。

還記得為肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）募款的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）？近日Google再為漸凍症患者發起一場名為LipSync的咪嘴挑戰，邀請Google用家為一首歌曲夾口型，助Google完成訓練漸凍症患者專用人工智能（AI）模型的實驗。

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Google表示，LipSync是Google最新進行的Experiment with Google實驗，用家需要以相機拍攝臉部表情，並配合Tones and I的歌曲Dance Monkey其中一段進行咪嘴，然後Google再根據用戶表現給予評分。

Google解釋，這項實驗是為協助訓練AI了解人說話時的表情動作，並可助Google建立一套系統來追蹤無法正常說話的族群，如漸凍症患者，以便訓練AI模型未來能觀察他們的肌肉動作，去猜測他們想要説的話，並利用語音合成技術，讓漸凍症患者發表他們的想法。

Google指，LipSync在拍攝用戶表情後，再以瀏覽器上執行的Google TensorFlow.js facemesh模型，即時分析用戶嘴巴、唇部特徵點，以偵測、評估對嘴準確度。由於是次AI挑戰需要拍攝，因此使用者必須設定允許該LipSync存取裝置上的相機。Google強調，這並非要作人面辨識等涉及私隱的用途，分析運算只會在用家的裝置上發生，不會傳送給Google，而且過程也不會錄下任何聲音。

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責任編輯：曾曉汶

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